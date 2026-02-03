Assignatura de Lògica

Assignatura Online de Lògica
Presentació
La lògica impregna tot el món científic i hi aporta, directament o indirectament, el rigor que requereix i que el caracteritza.
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És, sens dubte, un coneixement bàsic per a totes les disciplines científiques. I això també és així, i molt, per a la informàtica, tant pel que fa al vessant més teòric com per al més pràctic i aplicat. No és exagerat dir que la lògica és a la informàtica el que el càlcul és a l'arquitectura i altres enginyeries.
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