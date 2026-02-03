Asignatura de Memoria y patrimonio

Asignatura Online de Memoria y patrimonio
Presentación
Esta asignatura plantea una aproximación a los conceptos de memoria y patrimonio desde una visión crítica y renovada en la que, lejos de los convencionalismos, se cuestiona cómo y por qué memorizamos y patrimonializamos el pasado desde el presente.
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El curso ofrece textos fundamentales de los principales autores que han teorizado sobre esta cuestión y presenta casos y ejemplos que reflejan las problemáticas y posicionamientos que se generan en cada momento de la historia (singularmente en los siglos XIX, XX y XXI), y cómo política, economía, cultura, religión y pensamiento ocupan un papel definitivo en los debates y procesos que adopta cada sociedad para evocar, gestionar e interpretar sus legados materiales e inmateriales.
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