Assignatura de Memòria i patrimoni

Assignatura Online de Memòria i patrimoni
Presentació
Aquesta assignatura planteja una aproximació als conceptes de memòria i patrimoni des d'una visió crítica i renovada en la qual, lluny dels convencionalismes, es qüestiona com i per què memoritzem i patrimonialitzem el passat des del present.
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El curs ofereix textos fonamentals dels autors principals que han teoritzat sobre aquesta qüestió i presenta casos i exemples que reflecteixen les problemàtiques i posicionaments que es generen en cada moment de la història (singularment en els segles XIX, XX i XXI), i com política, economia, cultura, religió i pensament tenen un paper definitiu en els debats i processos que adopta cada societat per evocar, gestionar i interpretar els seus llegats materials i immaterials.
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