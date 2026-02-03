Asignatura de Minería de datos

Asignatura Online de Minería de datos
Presentación
Minería de Datos es una asignatura de aplicación de los conocimientos previos que habéis aprendido a Estadística y Bases de Datos y de presentación de algunos de nuevos. Se presentan un conjunto de métodos procedentes de la Inteligencia Artificial, que forman el núcleo esencial de la disciplina conocida como Data Mining. Los conceptos estadísticos son muy útiles en esta asignatura y permitirán evaluar mejor algunas de las técnicas que se estudiarán.
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