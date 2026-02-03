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Asignatura Online de Minería de datos

Presentación

Minería de Datos es una asignatura de aplicación de los conocimientos previos que habéis aprendido a Estadística y Bases de Datos y de presentación de algunos de nuevos. Se presentan un conjunto de métodos procedentes de la Inteligencia Artificial, que forman el núcleo esencial de la disciplina conocida como Data Mining. Los conceptos estadísticos son muy útiles en esta asignatura y permitirán evaluar mejor algunas de las técnicas que se estudiarán.
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  • Inicio

    23 sept 2026

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  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Minería de datos

Contenidos

Contenidos

  • El proceso de Minería de Datos
  • Preparación de datos
  • Clasificación: árboles de decisión
  • Clasificación: redes neuronales
  • Métodos de agregación
  • Reglas de asociación
  • Redes bayesianas
  • Evaluación de modelos
  • Caso de Estudio

Objetivos y competencias

Objetivos:

  1. Saber en qué consiste el proceso de minería de datos y conocer sus fases.
  2. Conocer las tareas a que se puede dirigir un proceso de minería de datos.
  3. Conocer los principales modelos que se pueden extraer de los datos y sirven para traer adelante las tareas anteriores.
  4. Conocer las técnicas que permiten construir los modelos mencionados: cuando se pueden aplicar y bajo cuáles condicionas; qué clase de resultados dan; como es debido preparar los datos por poderlas utilizar y como se ha de evaluar y comparar su calidad.
  5. Decidir ante un problema práctico concreto qué tarea de minería de datos conviene utilizar, qué modelo se quiere obtener, qué técnica resultaría más adecuada de utilizar y como evaluar los resultados obtenidos.
  6. Practicar con un producto comercial que implementa algunas tecnologías de las tratadas a lo largo del curso.
  7. Practicar con un producto de código abierto de ámbito académico que implementa algunas tecnologías de las tratadas a lo largo del curso.

Objetivos y competencias


Objetivos:

  1. Saber en qué consiste el proceso de minería de datos y conocer sus fases.
  2. Conocer las tareas a que se puede dirigir un proceso de minería de datos.
  3. Conocer los principales modelos que se pueden extraer de los datos y sirven para traer adelante las tareas anteriores.
  4. Conocer las técnicas que permiten construir los modelos mencionados: cuando se pueden aplicar y bajo cuáles condicionas; qué clase de resultados dan; como es debido preparar los datos por poderlas utilizar y como se ha de evaluar y comparar su calidad.
  5. Decidir ante un problema práctico concreto qué tarea de minería de datos conviene utilizar, qué modelo se quiere obtener, qué técnica resultaría más adecuada de utilizar y como evaluar los resultados obtenidos.
  6. Practicar con un producto comercial que implementa algunas tecnologías de las tratadas a lo largo del curso.
  7. Practicar con un producto de código abierto de ámbito académico que implementa algunas tecnologías de las tratadas a lo largo del curso.

Competencias:

  1. Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  2. Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  3. Capacidad para innovar y generar nuevas ideas.
  4. Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno de las TIC.
  5. Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado.
  6. Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y los conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.
  7. Capacidad de diseñar y construir aplicaciones informáticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización.
  8. Capacidad para aplicar las técnicas específicas de tratamiento, almacenamiento y administración de datos.
  9. Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Minería de datos

Profesorado

Asignatura de Minería de datos

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para cursar esta asignatura de forma satisfactoria es condición necesaria tener conocimientos de probabilidad y estadística, así como conocimientos básicos de programación y del uso de herramientas ofimáticas. También es necesario un conocimiento del inglés en cuanto a la lectura de textos técnicos.  

 

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Minería de datos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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