Assignatura de Mineria de dades

Assignatura Online de Mineria de dades
Presentació
Mineria de Dades és una assignatura d'aplicació dels coneixements previs que heu après a Estadística i Bases de Dades i de presentació d'alguns de nous.
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Es presenten un conjunt de mètodes procedents de la Intel·ligència Artificial, que formen el nucli essencial de la disciplina coneguda com Data Mining. Els conceptes estadístics són molt útils en aquesta assignatura i permetran avaluar millor algunes de les tècniques que s'estudiaran.
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