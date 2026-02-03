Asignatura de El mundo medieval

El punto de partida es la reflexión crítica sobre los conceptos o etiquetas historiográficas de "edad media" o "medieval", cuyo uso se ha extendido y consolidado en la actualidad -mercados medievales, películas, etc.- si bien con rasgos estereotipados que a menudo no coinciden con la información que los historiadores nos proporcionan a partir de las fuentes primarias de los siglos medievales.

Por consiguiente, se propone un conjunto de actividades en las que deberá combinarse el análisis de una selección de documentos medievales con la lectura de textos elaborados por historiadores sobre, por una parte, el mundo rural de la Europa medieval y, por otra parte, el diversificado mundo de las ciudades que experimentaron un fuerte crecimiento y una transformación interna a partir del año 1000.

Para concluir, proyectaremos nuestra mirada y nuestra atención hacia el exterior del mundo más conocido de la Edad Media occidental, hacia la Europa oriental ortodoxa, hacia el sur del Mediterráneo de religión musulmana e incluso más allá.