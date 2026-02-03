Assignatura d'El món medieval

Assignatura Online d'El món medieval
Presentació
L'assignatura permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa occidental durant l'edat mitjana i als seus pressupòsits bàsics, així com a les visions o percepcions d'aquest període -sovint interessades- que avui dia arriben al gran públic.
La proposta docent està pensada per a qualsevol persona que vulgui conèixer de prop una selecció dels principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals del període medieval.
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El punt de partida de l'assignatura és la reflexió crítica sobre els conceptes o etiquetes historiogràfiques d'"edat mitjana" o "medieval", l'ús dels quals s'ha estès i consolidat en l'actualitat -mercats medieval, pel·lícules, etc.- però amb unes característiques estereotipades que sovint no coincideixen amb la realitat que els historiadors estudien a partir de fonts primàries dels segles medievals.
Per aquest motiu, es proposen diverses activitats en què s'haurà de combinar l'anàlisi d'una selecció de documents medievals amb la lectura de textos elaborats per historiadors sobre, d'una banda, el món rural de l'Europa medieval i, de l'altra, el món diversificat de les ciutats que van experimentar un fort creixement i una transformació interna a partir de l'any 1000.
Per concloure, realitzarem unes mirades fora del món més conegut de l'edat mitjana occidental, cap a l'Europa oriental ortodoxa, cap al sud de la Mediterrània de religió musulmana i més enllà.
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