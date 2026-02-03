Asignatura de El mundo moderno

La asignatura pretende explicar los orígenes del mundo moderno a través de diferentes ejes: el político (la aparición de los estados centralizados), el social y económico (el surgimiento del capitalismo comercial en el contexto urbano y las pervivencias del mundo rural), el global (la expansión de los imperios en el Atlántico y en Oriente) y el cultural (la emergencia del protestantismo y la evolución de la cultura y las artes). Estos cuatro bloques temáticos plantean un recorrido transversal y no cronológico, con el objetivo de ayudar al estudiante a adentrarse en los contenidos de la asignatura y disfrutar del aprendizaje con una mirada crítica hacia los desarrollos históricos de la modernidad.

La asignatura se centra en los procesos, cambios y marcos generales ocurridos durante el período moderno, aunque también permitirá al estudiante acercarse de manera analítica al estudio de hechos concretos y figuras individuales. Optamos también por el análisis historiográfico (el debate entre escuelas e ideologías), que nos da un bagaje conceptual sobre la forma en que se ha ido construyendo el conocimiento histórico a lo largo del tiempo.