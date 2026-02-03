Asignatura de El mundo moderno

Asignatura Online de El mundo moderno
Presentación
Esta asignatura está pensada tanto para futuros historiadores como para todos aquellos estudiantes que quieran conocer y profundizar en los principales fenómenos históricos, artísticos, literarios, sociales y culturales que tuvieron lugar durante el período que historiográficamente se ha convenido en denominar "moderno".
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La asignatura pretende explicar los orígenes del mundo moderno a través de diferentes ejes: el político (la aparición de los estados centralizados), el social y económico (el surgimiento del capitalismo comercial en el contexto urbano y las pervivencias del mundo rural), el global (la expansión de los imperios en el Atlántico y en Oriente) y el cultural (la emergencia del protestantismo y la evolución de la cultura y las artes). Estos cuatro bloques temáticos plantean un recorrido transversal y no cronológico, con el objetivo de ayudar al estudiante a adentrarse en los contenidos de la asignatura y disfrutar del aprendizaje con una mirada crítica hacia los desarrollos históricos de la modernidad.
La asignatura se centra en los procesos, cambios y marcos generales ocurridos durante el período moderno, aunque también permitirá al estudiante acercarse de manera analítica al estudio de hechos concretos y figuras individuales. Optamos también por el análisis historiográfico (el debate entre escuelas e ideologías), que nos da un bagaje conceptual sobre la forma en que se ha ido construyendo el conocimiento histórico a lo largo del tiempo.
La asignatura pretende explicar los orígenes del mundo moderno a través de diferentes ejes: el político (la aparición de los estados centralizados), el social y económico (el surgimiento del capitalismo comercial en el contexto urbano y las pervivencias del mundo rural), el global (la expansión de los imperios en el Atlántico y en Oriente) y el cultural (la emergencia del protestantismo y la evolución de la cultura y las artes). Estos cuatro bloques temáticos plantean un recorrido transversal y no cronológico, con el objetivo de ayudar al estudiante a adentrarse en los contenidos de la asignatura y disfrutar del aprendizaje con una mirada crítica hacia los desarrollos históricos de la modernidad.
La asignatura se centra en los procesos, cambios y marcos generales ocurridos durante el período moderno, aunque también permitirá al estudiante acercarse de manera analítica al estudio de hechos concretos y figuras individuales. Optamos también por el análisis historiográfico (el debate entre escuelas e ideologías), que nos da un bagaje conceptual sobre la forma en que se ha ido construyendo el conocimiento histórico a lo largo del tiempo. El análisis historiográfico nos permite acercarnos al estudio de la historia siendo conscientes del carácter contingente, y por tanto cambiante, de las interpretaciones que las diferentes escuelas historiográficas han ido proponiendo en las últimas décadas.
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