Assignatura d'El món modern

Assignatura Online d'El món modern
Presentació
Aquesta assignatura està pensada tant per a futurs historiadors com per a tots aquells estudiants que vulguin conèixer i aprofundir en els principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals que van tenir lloc durant el període que historiogràficament s'ha convingut a denominar "modern".
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L'assignatura pretén explicar els orígens del món modern a través de quatre eixos diferents: el polític (l'aparició dels estats centralitzats), el social i econòmic (el sorgiment del capitalisme comercial en el context urbà i les pervivències del món rural), el global (l'expansió dels imperis a l'Atlàntic i l'Orient) i el cultural (l'emergència del protestantisme i l'evolució de la cultura i les arts). Aquests quatre blocs temàtics plantegen un recorregut transversal i no cronològic, amb l'objectiu d'ajudar l'estudiant a endinsar-se en els continguts de l'assignatura i gaudir de l'aprenentatge amb una mirada crítica cap als desenvolupaments històrics de la modernitat.
L'assignatura se centra en els processos, canvis i marcs generals ocorreguts durant el període modern, per bé que també permetrà a l'estudiant acostar-se de manera analítica a l'estudi de fets concrets i figures individuals. Optem també per l'anàlisi historiogràfica (el debat entre escoles i ideologies), que ens dona un bagatge conceptual sobre la forma en què s'ha anat construint el coneixement històric al llarg del temps.
L'assignatura pretén explicar els orígens del món modern a través de quatre eixos diferents: el polític (l'aparició dels estats centralitzats), el social i econòmic (el sorgiment del capitalisme comercial en el context urbà i les pervivències del món rural), el global (l'expansió dels imperis a l'Atlàntic i l'Orient) i el cultural (l'emergència del protestantisme i l'evolució de la cultura i les arts). Aquests quatre blocs temàtics plantegen un recorregut transversal i no cronològic, amb l'objectiu d'ajudar l'estudiant a endinsar-se en els continguts de l'assignatura i gaudir de l'aprenentatge amb una mirada crítica cap als desenvolupaments històrics de la modernitat.
L'assignatura se centra en els processos, canvis i marcs generals ocorreguts durant el període modern, per bé que també permetrà a l'estudiant acostar-se de manera analítica a l'estudi de fets concrets i figures individuals. Optem també per l'anàlisi historiogràfica (el debat entre escoles i ideologies), que ens dona un bagatge conceptual sobre la forma en què s'ha anat construint el coneixement històric al llarg del temps. L'anàlisi historiogràfica ens permet acostar-nos a l'estudi de la història essent conscients del caràcter contingent, i per tant canviant, de les interpretacions que les diferents escoles historiogràfiques han anat proposant en les darreres dècades.
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