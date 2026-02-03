Asignatura de Narratologia

La asignatura se divide en seis unidades (las cuales tienen correspondencia homónima con los seis bloques temáticos en que Mercè Picornell distribuye el contenido del dossier):

El eje central de la asignatura es, como ya se apuntaba anteriormente, el estudio de la disciplina partiendo de las propuestas críticas dentro del marco de la narratología. En paralelo, se propone el análisis de textos narrativos que permitan medir el grado de operatividad de las aplicaciones prácticas de aquellas propuestas. Entre los autores que se leerán encontraremos Jonathan Culler, Enric Sullà, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, José M. Pozuelo, Susan S. Lanser, Marie-Laure Ryan o Vicent Alonso. Y en cuanto a los cuentistas, se analizarán relatos de Joyce, Monzó, Rodoreda o Txékhov, entre otros.

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El eje central de la asignatura es, como ya se apuntaba anteriormente, el estudio de la disciplina partiendo de las propuestas críticas dentro del marco de la narratología. En paralelo, se propone el análisis de textos narrativos que permitan medir el grado de operatividad de las aplicaciones prácticas de aquellas propuestas. Entre los autores que se leerán encontraremos Jonathan Culler, Enric Sullà, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, José M. Pozuelo, Susan S. Lanser, Marie-Laure Ryan o Vicent Alonso. Y en cuanto a los cuentistas, se analizarán relatos de Joyce, Monzó, Rodoreda o Txékhov, entre otros.

La asignatura se divide en seis unidades (las cuales tienen correspondencia homónima con los seis bloques temáticos en que Mercè Picornell distribuye el contenido del dossier):

1. Textos preliminares. Definición del campo de estudio

2. La narratología: fundamentos y conceptos

3. Más allá del estructuralismo: alternativas y evoluciones

4. La narratividad, más allá de la literatura

5. Aplicaciones 1: diferentes propuestas de análisis y definición de géneros narrativos

6. Aplicaciones 2: selección de análisis de textos narrativos

Las dos primeras unidades tienen carácter introductorio y general, y pretenden delimitar adecuadamente el campo de estudio así como introducir los conceptos principales.

La tercera unidad propone una ampliación de los fundamentos teóricos hacia otras vías que dejan atrás los modelos de base estructuralista y muestran el horizonte de posibilidades de la disciplina, como por ejemplo la visión feminista.

La cuarta unidad presenta aplicaciones de la disciplina narratológica en otros campos, cosa que obliga a redefinir el concepto mismo de narratología para adaptarlo a las especificidades de, por ejemplo, el ámbito musical.

La quinta unidad propone la caracterización de diferentes géneros narrativos partiendo de la ampliación semántica que este concepto ha experimentado (y, pues, susceptible de incluir ámbitos como los videojuegos o las series de televisión).

Finalmente, La sexta unidad muestra aplicaciones prácticas en el campo literario que ilustran las posibilidades analíticas de la narratología.