Asignatura de Narratologia

Asignatura Online de Narratologia
Presentación
La asignatura Narratología propone como objetivo principal la adquisición y aplicación de los fundamentos teóricos más relevantes de la teoría literaria centrada en la narrativa. El alumnado que curse esta materia conocerá el origen de la disciplina y al mismo tiempo reflexionará sobre la especificidad del hecho narrativo y la pluralidad de perspectivas teóricas que pueden caracterizarlo. De entre estas, hay que destacar las de Tzvetan Todorov, Roland Barthes o Gerard Genette, responsables de contribuciones importantes en cuanto al adelanto de la narratología, así como del hecho que hoy en día podamos concebirla como una pieza imprescindible de la Teoría de la Literatura.
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Precisar con detalle la naturaleza y las funciones de una narración cualquiera, así como también los sistemas de normas que le dan forma, lo explican y lo asocian a otras narraciones, acontece uno de los propósitos básicos de la narratología. A pesar de su relativa novedad, los mecanismos analíticos propios de este campo de estudio han acabado trascendiendo el ámbito literario para extenderse a otros discursos creativos y artísticos (como por ejemplo el cine o el cómico) factibles de ser leídos e interpretados en clave narrativa.
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