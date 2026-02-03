Assignatura de Narratologia

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Assignatura Online de Narratologia

Presentació

L'assignatura Narratologia proposa com a objectiu principal l'adquisició i aplicació dels fonaments teòrics més rellevants de la teoria literària centrada en la narrativa. L'alumnat que cursi aquesta matèria coneixerà l'origen de la disciplina i al mateix temps reflexionarà sobre l'especificitat del fet narratiu i la pluralitat de perspectives teòriques que poden caracteritzar-lo. D'entre aquestes, cal destacar les de Tzvetan Todorov, Roland Barthes o Gerard Genette, responsables de contribucions importants pel que fa a l'avenç de la narratologia, així com del fet que avui dia puguem concebre-la com una peça imprescindible de la Teoria de la Literatura.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Precisar amb detall la naturalesa i les funcions d'una narració qualsevol, així com també els sistemes de normes que li donen forma, l'expliquen i l'associen a altres narracions, esdevé un dels propòsits bàsics de la narratologia. Malgrat la seva relativa novetat, els mecanismes analítics propis d'aquest camp d'estudi han acabat transcendint l'àmbit literari per estendre's a altres discursos creatius i artístics (com ara el cinema o el còmic) factibles d'ésser llegits i interpretats en clau narrativa.


L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

La matèria pretén fornir eines interpretatives a l'alumnat per tal que s'enfronti a textos literaris amb prou coneixements per copsar-ne la significació global. Des d'aquesta perspectiva obertament instrumental, l'assignatura actua com a complement d'altres matèries del pla d'estudis centrades en la narrativa. A més, l'aplicació pràctica en alguns contes i relats dels conceptes teòrics adquirits permetrà aprofundir en el coneixement del gènere de la mà d'autors destacats de la tradició occidental.

Precisar amb detall la naturalesa i les funcions d'una narració qualsevol, així com també els sistemes de normes que li donen forma, l'expliquen i l'associen a altres narracions, esdevé un dels propòsits bàsics de la narratologia. Malgrat la seva relativa novetat, els mecanismes analítics propis d'aquest camp d'estudi han acabat transcendint l'àmbit literari per estendre's a altres discursos creatius i artístics (com ara el cinema o el còmic) factibles d'ésser llegits i interpretats en clau narrativa.


L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

La matèria pretén fornir eines interpretatives a l'alumnat per tal que s'enfronti a textos literaris amb prou coneixements per copsar-ne la significació global. Des d'aquesta perspectiva obertament instrumental, l'assignatura actua com a complement d'altres matèries del pla d'estudis centrades en la narrativa. A més, l'aplicació pràctica en alguns contes i relats dels conceptes teòrics adquirits permetrà aprofundir en el coneixement del gènere de la mà d'autors destacats de la tradició occidental.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura de Narratologia

Continguts

Continguts

L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava anteriorment, l'estudi de la disciplina partint de les propostes crítiques dins el marc de la narratologia. En paral·lel, es proposa l'anàlisi de textos narratius que permetin mesurar el grau d'operativitat de les aplicacions pràctiques d'aquelles propostes. Entre els autors que es llegiran trobarem Jonathan Culler, Enric Sullà, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, José M. Pozuelo, Susan S. Lanser, Marie-Laure Ryan o Vicent Alonso. I pel que fa als contistes, s'analitzaran relats de Joyce, Monzó, Rodoreda o Txékhov, entre d'altres.

L'assignatura es divideix en sis unitats (les quals tenen correspondència homònima amb els sis blocs temàtics en què Mercè Picornell distribueix el contingut del dossier):
 

  1. Textos preliminars. Definició del camp d'estudi
  2. La narratologia: fonaments i conceptes
  3. Més enllà de l'estructuralisme: alternatives i evolucions
  4. La narrativitat, més enllà de la literatura
  5. Aplicacions 1:

Continguts


L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava anteriorment, l'estudi de la disciplina partint de les propostes crítiques dins el marc de la narratologia. En paral·lel, es proposa l'anàlisi de textos narratius que permetin mesurar el grau d'operativitat de les aplicacions pràctiques d'aquelles propostes. Entre els autors que es llegiran trobarem Jonathan Culler, Enric Sullà, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, José M. Pozuelo, Susan S. Lanser, Marie-Laure Ryan o Vicent Alonso. I pel que fa als contistes, s'analitzaran relats de Joyce, Monzó, Rodoreda o Txékhov, entre d'altres.

L'assignatura es divideix en sis unitats (les quals tenen correspondència homònima amb els sis blocs temàtics en què Mercè Picornell distribueix el contingut del dossier):
 

  1. Textos preliminars. Definició del camp d'estudi
  2. La narratologia: fonaments i conceptes
  3. Més enllà de l'estructuralisme: alternatives i evolucions
  4. La narrativitat, més enllà de la literatura
  5. Aplicacions 1: diferents propostes d'anàlisi i definició de gèneres narratius
  6. Aplicacions 2: selecció d'anàlisis de textos narratius

Les dues primeres unitats tenen caràcter introductori i general, i pretenen delimitar adequadament el camp d'estudi així com introduir els conceptes principals.

La tercera unitat proposa una ampliació dels fonaments teòrics cap a altres vies que deixen enrere els models de base estructuralista i mostren l'horitzó de possibilitats de la disciplina, com per exemple la visió feminista.

La quarta unitat presenta aplicacions de la disciplina narratològica en altres camps, cosa que obliga a redefinir el concepte mateix de narratologia per tal d'adaptar-lo a les especificitats de, posem per cas, l'àmbit musical.

La cinquena unitat proposa la caracterització de diferents gèneres narratius partint de l'ampliació semàntica que aquest concepte ha experimentat (i, doncs, susceptible d'incloure àmbits com els videojocs o les sèries de televisió).

Finalment, La sisena unitat mostra aplicacions pràctiques en el camp literari que il·lustren les possibilitats analítiques de la narratologia.

Objectius i competències

Objectius

  • Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
  • Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.
  • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
  • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.
  • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
  • Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
  • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

Objectius i competències


Objectius

  • Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
  • Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.
  • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
  • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.
  • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
  • Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
  • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
  • Anàlisi i interpretació de textos de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
  • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.


Competències

  • Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
  • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
  • Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Narratologia

Professorat

Assignatura de Narratologia

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Narratologia

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

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122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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