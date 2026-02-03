Asignatura de Organización de empresas

Asignatura Online de Organización de empresas
Presentación
Todo el mundo vivimos en continua relación con organizaciones de todo tipo: nacemos en un hospital, estudiamos en una escuela, formamos parte de una asociación de vecinos, trabajamos en una empresa, compramos en un mercado, etc. Por lo tanto, todo aquello que pasa en las organizaciones nos afecta de muy diversas maneras.
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Esta asignatura pretende dar a entender qué son y cómo funcionan las organizaciones, en general, y las empresas, en particular. Cualquier que sea el cargo que se ocupa en una empresa, será útil entender por qué pasan ciertas cosas y qué efectos pueden tener estos hechos sobre la misma empresa y sobre sus miembros. Las organizaciones son realidades complejas y nos será necesario ponernos varias "gafas" para mirarlas y llegar a entenderlas bien. Estas "gafas" son las orientaciones o puntos de vista que han adoptado los estudiosos de las organizaciones. A lo largo del semestre, destacaremos tres: el enfoque estructural, el enfoque cultural o simbólico y el enfoque político. Cada uno de estos puntos de vista nos permitirá comprender un aspecto concreto del que pasa a las organizaciones:
Esta asignatura pretende dar a entender qué son y cómo funcionan las organizaciones, en general, y las empresas, en particular. Cualquier que sea el cargo que se ocupa en una empresa, será útil entender por qué pasan ciertas cosas y qué efectos pueden tener estos hechos sobre la misma empresa y sobre sus miembros. Las organizaciones son realidades complejas y nos será necesario ponernos varias "gafas" para mirarlas y llegar a entenderlas bien. Estas "gafas" son las orientaciones o puntos de vista que han adoptado los estudiosos de las organizaciones. A lo largo del semestre, destacaremos tres: el enfoque estructural, el enfoque cultural o simbólico y el enfoque político. Cada uno de estos puntos de vista nos permitirá comprender un aspecto concreto del que pasa a las organizaciones: cómo se divide y se coordina el trabajo, como se crean maneras de interpretar la realidad, o los conflictos de poder que se desarrollan en el suyo si, entre otros.
Un tema capital actualmente, que también se trata en esta asignatura, es el de la justicia en las organizaciones. Las diferentes concepciones y visiones sobre el concepto, así como los efectos y consecuencias de tener organizaciones justas o injustas se tratan cuidadosamente el Nido 4. El gobierno de una empresa o de una organización consiste en gran medida en su sistema de control. Por lo tanto, nada puede funcionar sin la implantación de un sistema en que la justicia se tenga muy en cuenta. Se darán pautas sobre cómo se puede operar para incluirla en el funcionamiento normal de la organización.
La finalidad de este enfoque múltiple es que el estudiante tenga herramientas conceptuales suficientes para comprender las situaciones que se producen en las organizaciones. Varias investigaciones han indicado que cuando los directivos aprenden múltiples perspectivas en los cursos sobre organizaciones, mejora su actuación. El hecho que no consideran una "única mirada" para tratar los problemas, los permite pensar en nuevas alternativas y llegar a soluciones más creativas y completas. También cualquier persona, aunque no ocupe un cargo directivo, gracias a adoptar una perspectiva múltiple como la que sugerimos en esta asignatura, podrá entender mejor las situaciones que viva en las organizaciones en que participa.
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