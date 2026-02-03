Asignatura de Organización de empresas

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Asignatura Online de Organización de empresas

Presentación

Todo el mundo vivimos en continua relación con organizaciones de todo tipo: nacemos en un hospital, estudiamos en una escuela, formamos parte de una asociación de vecinos, trabajamos en una empresa, compramos en un mercado, etc. Por lo tanto, todo aquello que pasa en las organizaciones nos afecta de muy diversas maneras. 
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Esta asignatura pretende dar a entender qué son y cómo funcionan las organizaciones, en general, y las empresas, en particular. Cualquier que sea el cargo que se ocupa en una empresa, será útil entender por qué pasan ciertas cosas y qué efectos pueden tener estos hechos sobre la misma empresa y sobre sus miembros. Las organizaciones son realidades complejas y nos será necesario ponernos varias "gafas" para mirarlas y llegar a entenderlas bien. Estas "gafas" son las orientaciones o puntos de vista que han adoptado los estudiosos de las organizaciones. A lo largo del semestre, destacaremos tres: el enfoque estructural, el enfoque cultural o simbólico y el enfoque político. Cada uno de estos puntos de vista nos permitirá comprender un aspecto concreto del que pasa a las organizaciones:

Esta asignatura pretende dar a entender qué son y cómo funcionan las organizaciones, en general, y las empresas, en particular. Cualquier que sea el cargo que se ocupa en una empresa, será útil entender por qué pasan ciertas cosas y qué efectos pueden tener estos hechos sobre la misma empresa y sobre sus miembros. Las organizaciones son realidades complejas y nos será necesario ponernos varias "gafas" para mirarlas y llegar a entenderlas bien. Estas "gafas" son las orientaciones o puntos de vista que han adoptado los estudiosos de las organizaciones. A lo largo del semestre, destacaremos tres: el enfoque estructural, el enfoque cultural o simbólico y el enfoque político. Cada uno de estos puntos de vista nos permitirá comprender un aspecto concreto del que pasa a las organizaciones: cómo se divide y se coordina el trabajo, como se crean maneras de interpretar la realidad, o los conflictos de poder que se desarrollan en el suyo si, entre otros.

Un tema capital actualmente, que también se trata en esta asignatura, es el de la justicia en las organizaciones. Las diferentes concepciones y visiones sobre el concepto, así como los efectos y consecuencias de tener organizaciones justas o injustas se tratan cuidadosamente el Nido 4. El gobierno de una empresa o de una organización consiste en gran medida en su sistema de control. Por lo tanto, nada puede funcionar sin la implantación de un sistema en que la justicia se tenga muy en cuenta. Se darán pautas sobre cómo se puede operar para incluirla en el funcionamiento normal de la organización.

La finalidad de este enfoque múltiple es que el estudiante tenga herramientas conceptuales suficientes para comprender las situaciones que se producen en las organizaciones. Varias investigaciones han indicado que cuando los directivos aprenden múltiples perspectivas en los cursos sobre organizaciones, mejora su actuación. El hecho que no consideran una "única mirada" para tratar los problemas, los permite pensar en nuevas alternativas y llegar a soluciones más creativas y completas. También cualquier persona, aunque no ocupe un cargo directivo, gracias a adoptar una perspectiva múltiple como la que sugerimos en esta asignatura, podrá entender mejor las situaciones que viva en las organizaciones en que participa.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Organización de empresas

Contenidos

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se organizan en cuatro Nidos que se explican a continuación, que son los que permiten afrontar los retos planteados:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximación a lo que se entiende por "organizaciones" y explica por qué es interesante estudiarlas. También hace una presentación general de los contenidos que se verán en el resto de la asignatura, puesto que expone varias perspectivas desde las que se estudian las organizaciones actualmente.  También incorpora el enfoque "estructural". En esencia, este enfoque se centra en como dividir, entre las diferentes personas o grupos que forman una organización, el trabajo que hay que hacer y en como coordinar después estas tareas que se han asignado a distintos grupos de personas o departamentos.

Algunos de los apartados que encontramos en el NIDO 1 son:

- Organizaciones y sistemas

- Fines, medios y viabilidad organizativa

- La mirada "organizativa":

Contenidos


Los contenidos de la asignatura se organizan en cuatro Nidos que se explican a continuación, que son los que permiten afrontar los retos planteados:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximación a lo que se entiende por "organizaciones" y explica por qué es interesante estudiarlas. También hace una presentación general de los contenidos que se verán en el resto de la asignatura, puesto que expone varias perspectivas desde las que se estudian las organizaciones actualmente.  También incorpora el enfoque "estructural". En esencia, este enfoque se centra en como dividir, entre las diferentes personas o grupos que forman una organización, el trabajo que hay que hacer y en como coordinar después estas tareas que se han asignado a distintos grupos de personas o departamentos.

Algunos de los apartados que encontramos en el NIDO 1 son:

- Organizaciones y sistemas

- Fines, medios y viabilidad organizativa

- La mirada "organizativa": enfoques y perspectivas

- Condicionantes y limitaciones a la hora de organizar

- El diseño organizativo

- La división del Trabajo y coordinación

- La estructura organizativa en el ámbito de los puestos de trabajo

El NIDO 2 incorpora el conocimiento de los sistemas de control como una herramienta básica para facilitar la coordinación de la organización, poner objetivos y estructurarlos en procesos, departamentos y funciones. Con una visión humanista centrada en el control desde la perspectiva de cada persona, incorporando la visión de la organización como un sistema organizativo orgánico y dinámico. Ligado con esto, la segunda parte se enfoca al concepto de justicia organizativa, como un elemento y principio clave que determina los criterios para establecer procesos organizativos que generen resultados justos para todos sus grupos de interés. El equilibrio entre aquello qué se aporta y lo qué se recibe, es clave en el largo plazo, y se exponen todos los tipos de justicia que existen en las relaciones organizativas.

Algunos de los apartados del NIDO 2 son:

- Los sistemas de control y el proceso de control

- La organización formal e informal

- Misión, estrategia, sistema de control de gestión

- La teoría de la agencia y la dinámica

- Estructura del sistema y congruencia de objetivos

- Diferentes tipos de sistemas de control y sus limitaciones

- El sistema informal de control

- La justicia en la dirección de empresas

- Justicia organizativa

El NIDO trata del punto de vista simbólico-cultural, que analiza las organizaciones de una manera similar a cómo lo hace la antropología con las tribus. Así, destaca que la actuación de las personas se ve profundamente afectada por valores y creencias propias de su entorno organizativo, los cuales se manifiestan a través de símbolos, rituales y mitos. En cualquier organización, hay personas y grupos con diferentes intereses, que pueden llegar a ser contrapuestos, y con diferentes niveles de poder para conseguir que sus intereses se lleven a cabo. La segunda parte del NIDO se adentra en los aspectos relacionados con el poder organizacional y su gestión, que es precisamente la distribución de este poder aquello que da lugar a los conflictos y los llamados juegos de poder.  

En este NIDO encontramos:

- Estructura y cultura

- La organización es una cultura: un enfoque antropológico

- Los instrumentos culturales

- Procesos y momentos culturales

- Diversidad cultural

- Procesos y situaciones con incidencia política elevada

- Los directivos como actores políticos

- El poder sobre la organización: el gobierno corporativo

El NIDO 4 trata el cambio organizativo desde los tres puntos de vista que hemos visto a lo largo de la asignatura. Todas las organizaciones, y todavía más en el mundo actual, tienen que ir cambiando y adaptarse si quieren sobrevivir. En este apartado estudiaremos por qué y cómo cambian las organizaciones, teniendo en cuenta las implicaciones estructurales, culturales y políticas del cambio.  La segunda parte trata de contribuir al cambio mediante la gestión proactiva de la justicia organizativa empleando como herramienta los sistemas de control que ayudan a organizar los procesos, resultados y en general cualquier sistema de incentivos dentro de la organización.

En el NIDO 4 encontramos:

- El cambio organizativo. Elementos clave del cambio en las organizaciones

- Tipos de cambio

- ¿Cómo cambian las organizaciones?

- La resistencia al cambio

- Implicaciones estructurales, culturales y políticas del cambio

- El dilema estabilidad/cambio: la organización ambidextra

Objetivos y competencias

Las competencias transversales que se trabajan en esta asignatura son:  

  • Buscar, seleccionar, organizar e interpretar adecuadamente la información.

Nivel de desempeño: Comprender cuáles son los elementos esenciales de una situación, caso o problema identificando la problemática concreta a resolver o responder.

  • Interpretar y evaluar la información de manera crítica y sintética.

Nivel de desempeño: Comprender cuáles pueden ser los elementos esenciales de la información y la fiabilidad de su procedencia.

Las competencias específicas del grado en Administración y Dirección de Empresas que se abordan en esta asignatura son:

  • Capacidad para gestionar eficientemente una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus fortalezas y debilidades.
  • Capacidad para desarrollar eficientemente actividades de administración y gestión, en cualquier área de valor de la empresa.

Objetivos y competencias


Las competencias transversales que se trabajan en esta asignatura son:  

  • Buscar, seleccionar, organizar e interpretar adecuadamente la información.

Nivel de desempeño: Comprender cuáles son los elementos esenciales de una situación, caso o problema identificando la problemática concreta a resolver o responder.

  • Interpretar y evaluar la información de manera crítica y sintética.

Nivel de desempeño: Comprender cuáles pueden ser los elementos esenciales de la información y la fiabilidad de su procedencia.

Las competencias específicas del grado en Administración y Dirección de Empresas que se abordan en esta asignatura son:

  • Capacidad para gestionar eficientemente una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus fortalezas y debilidades.
  • Capacidad para desarrollar eficientemente actividades de administración y gestión, en cualquier área de valor de la empresa.
  • Capacidad para planificar, gestionar y evaluar proyectos empresariales.

  Las competencias específicas del grado en Relaciones Laborales y Ocupación que se abordan en esta asignatura son:

  • Capacidad para analizar y explicar el comportamiento del mercado de trabajo y de los agentes organizativos.
  • Capacidad para diseñar planes de actuación en el ámbito laboral y organizacional, a partir del análisis y el diagnóstico obtenido aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social.

Todo esto se concreta en los siguientes objetivos que el estudiante debe alcanzar a lo largo del semestre:  

  • Saber explicar las situaciones organizativas desde diversos enfoques, teniendo en cuenta aspectos estructurales, simbólicos y políticos.
  • Ser capaz de analizar y diseñar la estructura de una organización.
  • Saber evaluar el nivel de ajuste la estructura organizativa y el contexto en que se encuentra la organización.
  • Comprender la importancia de los símbolos y lo cultural en la vida organizativa.
  • Saber explicar el rol del poder y el conflicto en el funcionamiento de las organizaciones.
  • Ser capaz de analizar los procesos de cambio en las organizaciones.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Organización de empresas

Profesorado

Asignatura de Organización de empresas

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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