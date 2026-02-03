Asignatura de Organización de empresas

Algunos de los apartados que encontramos en el NIDO 1 son:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximación a lo que se entiende por "organizaciones" y explica por qué es interesante estudiarlas. También hace una presentación general de los contenidos que se verán en el resto de la asignatura, puesto que expone varias perspectivas desde las que se estudian las organizaciones actualmente. También incorpora el enfoque "estructural". En esencia, este enfoque se centra en como dividir, entre las diferentes personas o grupos que forman una organización, el trabajo que hay que hacer y en como coordinar después estas tareas que se han asignado a distintos grupos de personas o departamentos.

Los contenidos de la asignatura se organizan en cuatro Nidos que se explican a continuación, que son los que permiten afrontar los retos planteados:

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se organizan en cuatro Nidos que se explican a continuación, que son los que permiten afrontar los retos planteados:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximación a lo que se entiende por "organizaciones" y explica por qué es interesante estudiarlas. También hace una presentación general de los contenidos que se verán en el resto de la asignatura, puesto que expone varias perspectivas desde las que se estudian las organizaciones actualmente. También incorpora el enfoque "estructural". En esencia, este enfoque se centra en como dividir, entre las diferentes personas o grupos que forman una organización, el trabajo que hay que hacer y en como coordinar después estas tareas que se han asignado a distintos grupos de personas o departamentos.

Algunos de los apartados que encontramos en el NIDO 1 son:

- Organizaciones y sistemas

- Fines, medios y viabilidad organizativa

- La mirada "organizativa": enfoques y perspectivas

- Condicionantes y limitaciones a la hora de organizar

- El diseño organizativo

- La división del Trabajo y coordinación

- La estructura organizativa en el ámbito de los puestos de trabajo

El NIDO 2 incorpora el conocimiento de los sistemas de control como una herramienta básica para facilitar la coordinación de la organización, poner objetivos y estructurarlos en procesos, departamentos y funciones. Con una visión humanista centrada en el control desde la perspectiva de cada persona, incorporando la visión de la organización como un sistema organizativo orgánico y dinámico. Ligado con esto, la segunda parte se enfoca al concepto de justicia organizativa, como un elemento y principio clave que determina los criterios para establecer procesos organizativos que generen resultados justos para todos sus grupos de interés. El equilibrio entre aquello qué se aporta y lo qué se recibe, es clave en el largo plazo, y se exponen todos los tipos de justicia que existen en las relaciones organizativas.

Algunos de los apartados del NIDO 2 son:

- Los sistemas de control y el proceso de control

- La organización formal e informal

- Misión, estrategia, sistema de control de gestión

- La teoría de la agencia y la dinámica

- Estructura del sistema y congruencia de objetivos

- Diferentes tipos de sistemas de control y sus limitaciones

- El sistema informal de control

- La justicia en la dirección de empresas

- Justicia organizativa

El NIDO 3 trata del punto de vista simbólico-cultural, que analiza las organizaciones de una manera similar a cómo lo hace la antropología con las tribus. Así, destaca que la actuación de las personas se ve profundamente afectada por valores y creencias propias de su entorno organizativo, los cuales se manifiestan a través de símbolos, rituales y mitos. En cualquier organización, hay personas y grupos con diferentes intereses, que pueden llegar a ser contrapuestos, y con diferentes niveles de poder para conseguir que sus intereses se lleven a cabo. La segunda parte del NIDO se adentra en los aspectos relacionados con el poder organizacional y su gestión, que es precisamente la distribución de este poder aquello que da lugar a los conflictos y los llamados juegos de poder.

En este NIDO encontramos:

- Estructura y cultura

- La organización es una cultura: un enfoque antropológico

- Los instrumentos culturales

- Procesos y momentos culturales

- Diversidad cultural

- Procesos y situaciones con incidencia política elevada

- Los directivos como actores políticos

- El poder sobre la organización: el gobierno corporativo

El NIDO 4 trata el cambio organizativo desde los tres puntos de vista que hemos visto a lo largo de la asignatura. Todas las organizaciones, y todavía más en el mundo actual, tienen que ir cambiando y adaptarse si quieren sobrevivir. En este apartado estudiaremos por qué y cómo cambian las organizaciones, teniendo en cuenta las implicaciones estructurales, culturales y políticas del cambio. La segunda parte trata de contribuir al cambio mediante la gestión proactiva de la justicia organizativa empleando como herramienta los sistemas de control que ayudan a organizar los procesos, resultados y en general cualquier sistema de incentivos dentro de la organización.

En el NIDO 4 encontramos:

- El cambio organizativo. Elementos clave del cambio en las organizaciones

- Tipos de cambio

- ¿Cómo cambian las organizaciones?

- La resistencia al cambio

- Implicaciones estructurales, culturales y políticas del cambio

- El dilema estabilidad/cambio: la organización ambidextra