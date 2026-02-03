Assignatura d'Organització d'empreses

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Assignatura Online d'Organització d'empreses

Presentació

Tothom viu en continua relació amb organitzacions de tot tipus: naixem en un hospital, estudiem en una escola, formem part d'una associació de veïns, treballem en una empresa, comprem en un mercat, etc. Per tant, tot allò que passa a les organitzacions ens afecta de moltes maneres diferents.
Matrícula oberta: últims dies!

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Aquesta assignatura pretén fer entendre què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Sigui quin sigui el càrrec que s'ocupa en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens serà necessari posar-nos diverses "ulleres" per mirar-les i arribar a entendre-les bé. Aquestes "ulleres" són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina la feina, com es creen maneres d'interpretar la realitat, o els conflictes de poder que es desenvolupen en el seu si, entre d'altres.

Un tema capital actualment, que també es tracta en aquesta assignatura, és el de la justícia en les organitzacions.

Aquesta assignatura pretén fer entendre què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Sigui quin sigui el càrrec que s'ocupa en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens serà necessari posar-nos diverses "ulleres" per mirar-les i arribar a entendre-les bé. Aquestes "ulleres" són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina la feina, com es creen maneres d'interpretar la realitat, o els conflictes de poder que es desenvolupen en el seu si, entre d'altres.

Un tema capital actualment, que també es tracta en aquesta assignatura, és el de la justícia en les organitzacions. Les diferents concepcions i visions sobre el concepte, així com els efectes i conseqüències de tenir organitzacions justes o injustes es tracten curosament al Niu 4. El govern d'una empresa o d'una organització consisteix en gran part en el seu sistema de control. Per tant, res no pot funcionar sense la implantació d'un sistema en què la justícia es tingui molt en compte. Es donaran pautes sobre com es pot operar per incloure-la en el funcionament normal de l'organització.

La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per comprendre les situacions que es produeixen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no consideren una "única mirada" per tractar els problemes, els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. També qualsevol persona, encara que no ocupi un càrrec directiu, gràcies a adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura d'Organització d'empreses

Continguts

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en quatre nivells que s'expliquen a continuació, que són els que permeten afrontar els reptes plantejats:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximació al que s'entén per "organitzacions" i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diverses perspectives des de les quals s'estudien les organitzacions actualment. També incorpora l'enfocament "estructural". En essència, aquest enfocament es centra en com dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, la feina que cal fer i en com coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a diferents grups de persones o departaments.

Alguns dels apartats que trobem en el NIDO 1 són:

  • Organitzacions i sistemes
  • Finalitats, mitjans i viabilitat organitzativa
  • La mirada "organitzativa": enfocaments i perspectives
  • Condicionants i limitacions a l'hora d'organitzar
  • El disseny organitzatiu
  • La divisió del Treball i coordinació
  • L'estructura organitzativa en l'àmbit dels llocs de treball

El NIU 2 incorpora el coneixement dels sistemes de control com una eina bàsica per a facilitar la coordinació de l'organització, posar objectius i estructurar-los en processos, departaments i funcions.

Continguts


Els continguts de l'assignatura s'organitzen en quatre nivells que s'expliquen a continuació, que són els que permeten afrontar els reptes plantejats:

El NIDO 1 proporciona una primera aproximació al que s'entén per "organitzacions" i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diverses perspectives des de les quals s'estudien les organitzacions actualment. També incorpora l'enfocament "estructural". En essència, aquest enfocament es centra en com dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, la feina que cal fer i en com coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a diferents grups de persones o departaments.

Alguns dels apartats que trobem en el NIDO 1 són:

  • Organitzacions i sistemes
  • Finalitats, mitjans i viabilitat organitzativa
  • La mirada "organitzativa": enfocaments i perspectives
  • Condicionants i limitacions a l'hora d'organitzar
  • El disseny organitzatiu
  • La divisió del Treball i coordinació
  • L'estructura organitzativa en l'àmbit dels llocs de treball

El NIU 2 incorpora el coneixement dels sistemes de control com una eina bàsica per a facilitar la coordinació de l'organització, posar objectius i estructurar-los en processos, departaments i funcions. Amb una visió humanista centrada en el control des de la perspectiva de cada persona, incorporant la visió de l'organització com un sistema organitzatiu orgànic i dinàmic. Lligat amb això, la segona part s'enfoca al concepte de justícia organitzativa, com un element i principi clau que determina els criteris per a establir processos organitzatius que generin resultats justos per a tots els seus grups d'interès. L'equilibri entre allò que s'aporta i el què es rep, és clau en el llarg termini, i s'exposen tots els tipus de justícia que existeixen en les relacions organitzatives.

Alguns dels apartats del NIU 2 són:

  • Els sistemes de control i el procés de control
  • L'organització formal i informal
  • Missió, estratègia, sistema de control de gestió
  • La teoria de l'agència i la dinàmica
  • Estructura del sistema i congruència d'objectius
  • Diferents tipus de sistemes de control i les seves limitacions
  • El sistema informal de control
  • La justícia en la direcció d'empreses
  • Justícia organitzativa

El NIU 3 tracta del punt de vista simbòlic-cultural, que analitza les organitzacions d'una manera similar a com ho fa l'antropologia amb les tribus. Així, destaca que l'actuació de les persones es veu profundament afectada per valors i creences pròpies del seu entorn organitzatiu, els quals es manifesten a través de símbols, rituals i mites. En qualsevol organització, hi ha persones i grups amb diferents interessos, que poden arribar a ser contraposats, i amb diferents nivells de poder per a aconseguir que els seus interessos es duguin a terme. La segona part del NIU s'endinsa en els aspectes relacionats amb el poder organitzacional i la seva gestió, que és precisament la distribució d'aquest poder allò que dóna lloc als conflictes i els anomenats jocs de poder.

En aquest NIU trobem:

  • Estructura i cultura
  • L'organització és una cultura: un enfocament antropològic
  • Els instruments culturals
  • Processos i moments culturals
  • Diversitat cultural
  • Processos i situacions amb incidència política elevada
  • Els directius com a actors polítics
  • El poder sobre l'organització: el govern corporatiu

El NIU 4 tracta el canvi organitzatiu des dels tres punts de vista que hem vist al llarg de l'assignatura. Totes les organitzacions, i encara més en el món actual, han d'anar canviant i adaptar-se si volen sobreviure. En aquest apartat estudiarem per què i com canvien les organitzacions, tenint en compte les implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi. La segona part tracta de contribuir al canvi mitjançant la gestió proactiva de la justícia organitzativa emprant com a eina els sistemes de control que ajuden a organitzar els processos, resultats i en general qualsevol sistema d'incentius dins de l'organització.

En el NIU 4 trobem:

  • El canvi organitzatiu. Elements clau del canvi en les organitzacions
  • Tipus de canvi
  • Com canvien les organitzacions?
  • La resistència al canvi
  • Implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi
  • El dilema estabilitat/canvi: l'organització ambidextra

Objectius i competències

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

- Cerca, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

Nivell d’acompliment: Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Nivell d’acompliment: Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que es tracten en aquesta assignatura són:

  • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.

  • Capacitat per desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.

Objectius i competències


Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

- Cerca, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

Nivell d’acompliment: Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Nivell d’acompliment: Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que es tracten en aquesta assignatura són:

  • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.

  • Capacitat per desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.

  • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es tracten en aquesta assignatura són:

  • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents organitzatius.

  • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Tot això es concreta en els següents objectius que l'estudiant ha d'assolir al llarg del semestre:

  • Saber explicar les situacions organitzatives des de diversos enfocaments, tenint en compte aspectes estructurals, simbòlics i polítics.

  • Ser capaç d'analitzar i dissenyar l'estructura d'una organització.

  • Saber avaluar el nivell d'ajust l'estructura organitzativa i el context en què es troba l'organització.

  • Comprendre la importància dels símbols i l’aspecte cultural en la vida organitzativa.

  • Saber explicar el rol del poder i el conflicte en el funcionament de les organitzacions.

  • Ser capaç d'analitzar els processos de canvi en les organitzacions.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Organització d'empreses

Professorat

Assignatura d'Organització d'empreses

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Organització d'empreses

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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