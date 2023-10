Assignatura d'Organització d'empreses

Aquesta assignatura pretén fer entendre què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Sigui quin sigui el càrrec que s'ocupa en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens serà necessari posar-nos diverses "ulleres" per mirar-les i arribar a entendre-les bé. Aquestes "ulleres" són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina la feina, com es creen maneres d'interpretar la realitat, o els conflictes de poder que es desenvolupen en el seu si, entre d'altres. </...

Un tema capital actualment, que també es tracta en aquesta assignatura, és el de la justícia en les organitzacions. Les diferents concepcions i visions sobre el concepte, així com els efectes i conseqüències de tenir organitzacions justes o injustes es tracten curosament al Niu 4. El govern d'una empresa o d'una organització consisteix en gran part en el seu sistema de control. Per tant, res no pot funcionar sense la implantació d'un sistema en què la justícia es tingui molt en compte. Es donaran pautes sobre com es pot operar per incloure-la en el funcionament normal de l'organització.

La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per comprendre les situacions que es produeixen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no consideren una "única mirada" per tractar els problemes, els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. També qualsevol persona, encara que no ocupi un càrrec directiu, gràcies a adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.