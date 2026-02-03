Asignatura de Organización de actos y protocolo

Asignatura Online de Organización de actos y protocolo
Presentación
Esta asignatura es un instrumento de trabajo eficaz que os resultará de gran utilidad para abordar el ámbito de las relaciones interpersonales y colectivas, tanto en el análisis académico cómo en la gestión profesional.
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El material didáctico que tenéis a vuestra disposición y que ha sido preparado cuidadosamente para vosotros, os permitirá adentraros en un mundo aparentemente lleno de glamour y espectacularidad, pero en cuya trastienda subyacen muchas horas de investigación y programación. La política, la economía, las fuerzas sociales, la cultura o incluso el mundo de la prensa rosa se entremezclan en la realidad con diferentes dosificadores, y nuestra intención es que tengáis las claves para poder gestionar y descifrar sus mapas organizacionales. Además, el sector de la organización de actas está en clara expansión, tanto desde la perspectiva académica como profesional, y os permitirá desarrollar por igual tanto el trabajo de consultores y analistas como el de gestores de actas.
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