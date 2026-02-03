Assignatura d'Organització d'actes i protocol

Assignatura Online d'Organització d'actes i protocol
Presentació
L'assignatura és un instrument de treball eficaç i de gran utilitat per a abordar l'àmbit de les relacions interpersonals i col·lectives, tant en l'anàlisi acadèmica com en la gestió professional.
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El material didàctic de què disposeu i que ha estat preparat curosament per a vosaltres, us permetrà endinsar-vos en un món aparentment ple de glamour i espectacularitat, però a la rebotiga del qual subjeuen moltes hores d'investigació i programació. La política, l'economia, les forces socials, la cultura o fins i tot el món de la premsa rosa s'entremesclen en la realitat amb dosis diferents, i la nostra intenció és que tingueu les claus per a poder gestionar i desxifrar els mapes organitzacionals. A més, el sector de l'organització d'actes està en clara expansió, tant des de la perspectiva acadèmica com professional, i us permetrà desenvolupar tant un treball de consultors i analistes com de gestors d'actes.
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