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Asignatura Online de Pedagogía social

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Esta asignatura es un eje fundamental de introducción, reflexión y análisis alrededor de la educación social.
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Esta disciplina, que se ha ido configurando a lo largo de su recorrido histórico como un campo de conocimiento sobre las prácticas sociales y educativas, en los últimos tiempos ha experimentar una reconceptualización, una suerte de reactualización a raíz de diferentes circunstancias pero, sobre todo, del impulso que se produce en el campo de la educación social: la creciente profesionalización de la figura del educador social, la implantación de los estudios universitarios de Educación Social y el aumento de la preocupación en el entorno de las políticas sociales y sus implementaciones territoriales.
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    23 sept 2026

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    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Pedagogía social

Contenidos

Contenidos

La estructuración de la asignatura, el material en módulos y una selección de artículos relacionados permiten sistematizar sus contenidos en áreas de trabajo, para poder acercarse a ellos de forma clara y ordenada. Así, la asignatura de Pedagogía social se divide en tres módulos didácticos, en los que se abordan temas de interés y actualidad con respecto a este campo disciplinario.

En el módulo 1, La reorganización conceptual del campo de conocimiento: hacia la reconstrucción de la pedagogía social y la educación social en Europa, el profesor Juan Sáez, catedrático de Pedagogía social de la Universidad de Murcia, aborda las actualidades de la pedagogía social como comunidad disciplinaria y campo de conocimiento teórico. Sus planteamientos introducen una perspectiva innovadora, ya que incorpora la articulación entre los recorridos profesionalizadores, el estudio de las prácticas educativas y los trayectos académicos de la educación social para reconceptualizar el papel disciplinario de la pedagogía social.

Contenidos


La estructuración de la asignatura, el material en módulos y una selección de artículos relacionados permiten sistematizar sus contenidos en áreas de trabajo, para poder acercarse a ellos de forma clara y ordenada. Así, la asignatura de Pedagogía social se divide en tres módulos didácticos, en los que se abordan temas de interés y actualidad con respecto a este campo disciplinario.

En el módulo 1, La reorganización conceptual del campo de conocimiento: hacia la reconstrucción de la pedagogía social y la educación social en Europa, el profesor Juan Sáez, catedrático de Pedagogía social de la Universidad de Murcia, aborda las actualidades de la pedagogía social como comunidad disciplinaria y campo de conocimiento teórico. Sus planteamientos introducen una perspectiva innovadora, ya que incorpora la articulación entre los recorridos profesionalizadores, el estudio de las prácticas educativas y los trayectos académicos de la educación social para reconceptualizar el papel disciplinario de la pedagogía social. En este módulo, las relaciones ineludibles entre las teorías y las prácticas tienen un exponente riguroso que permite la exploración epistemológica de la profesión de educador social.

El módulo 2, Empezando una nueva etapa. Retos de futuro para el ejercicio responsable de la educación social y la pedagogía social, cuyo texto ha escrito el profesor de Pedagogía social Jesús Vilar, de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social de la Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull, incide en las siempre controvertidas relaciones entre la pedagogía social y la educación social, en muchas ocasionas delimitadas en torno a los enunciados de la teoría y la práctica y, en otras, como solución de las divergencias en términos de dilución de la una en la otra. Las actualidades convocan a reinventar nuevas maneras de articular propuestas y de dotarnos, como educadores sociales, de herramientas epistemológicas.

El módulo 3, Educación social. Acción educativa en el campo social, cuyo texto ha escrito el profesor Segundo Moyano, se adentra de manera más concreta en un proceso pedagógico de delimitar las prácticas de educación social, de situar la importancia de la acción educativa en este campo y de aproximarnos a las significaciones actuales de los cruzamientos entre políticas sociales, prácticas de la educación sociales y los agentes implicados.

El segundo bloque de materiales corresponde a una selección de artículos de diferentes autores centrados en la pedagogía social: historia de la disciplina, dificultades y limitaciones, relaciones con la pedagogía, actualidad, el lugar de la educación...

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

  1. Conocer la evolución histórica de la pedagogía social y de su finalidad actual.
  2. Establecer las relaciones actuales entre la pedagogía social y la educación social.
  3. Conocer los retos de futuro de la educación social.

Las competencias de la asignatura son:

  1. Comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
  2. Identificación y emisión de juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional.
  3. Comprensión de la trayectoria de la educación social y la configuración de su campo de identidad profesional.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Pedagogía social

Profesorado

Asignatura de Pedagogía social

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Pedagogía social

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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