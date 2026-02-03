En el módulo 1, La reorganización conceptual del campo de conocimiento: hacia la reconstrucción de la pedagogía social y la educación social en Europa, el profesor Juan Sáez, catedrático de Pedagogía social de la Universidad de Murcia, aborda las actualidades de la pedagogía social como comunidad disciplinaria y campo de conocimiento teórico. Sus planteamientos introducen una perspectiva innovadora, ya que incorpora la articulación entre los recorridos profesionalizadores, el estudio de las prácticas educativas y los trayectos académicos de la educación social para reconceptualizar el papel disciplinario de la pedagogía social.

La estructuración de la asignatura, el material en módulos y una selección de artículos relacionados permiten sistematizar sus contenidos en áreas de trabajo, para poder acercarse a ellos de forma clara y ordenada. Así, la asignatura de Pedagogía social se divide en tres módulos didácticos, en los que se abordan temas de interés y actualidad con respecto a este campo disciplinario.

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La estructuración de la asignatura, el material en módulos y una selección de artículos relacionados permiten sistematizar sus contenidos en áreas de trabajo, para poder acercarse a ellos de forma clara y ordenada. Así, la asignatura de Pedagogía social se divide en tres módulos didácticos, en los que se abordan temas de interés y actualidad con respecto a este campo disciplinario.

En el módulo 1, La reorganización conceptual del campo de conocimiento: hacia la reconstrucción de la pedagogía social y la educación social en Europa, el profesor Juan Sáez, catedrático de Pedagogía social de la Universidad de Murcia, aborda las actualidades de la pedagogía social como comunidad disciplinaria y campo de conocimiento teórico. Sus planteamientos introducen una perspectiva innovadora, ya que incorpora la articulación entre los recorridos profesionalizadores, el estudio de las prácticas educativas y los trayectos académicos de la educación social para reconceptualizar el papel disciplinario de la pedagogía social. En este módulo, las relaciones ineludibles entre las teorías y las prácticas tienen un exponente riguroso que permite la exploración epistemológica de la profesión de educador social.

El módulo 2, Empezando una nueva etapa. Retos de futuro para el ejercicio responsable de la educación social y la pedagogía social, cuyo texto ha escrito el profesor de Pedagogía social Jesús Vilar, de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social de la Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull, incide en las siempre controvertidas relaciones entre la pedagogía social y la educación social, en muchas ocasionas delimitadas en torno a los enunciados de la teoría y la práctica y, en otras, como solución de las divergencias en términos de dilución de la una en la otra. Las actualidades convocan a reinventar nuevas maneras de articular propuestas y de dotarnos, como educadores sociales, de herramientas epistemológicas.

El módulo 3, Educación social. Acción educativa en el campo social, cuyo texto ha escrito el profesor Segundo Moyano, se adentra de manera más concreta en un proceso pedagógico de delimitar las prácticas de educación social, de situar la importancia de la acción educativa en este campo y de aproximarnos a las significaciones actuales de los cruzamientos entre políticas sociales, prácticas de la educación sociales y los agentes implicados.

El segundo bloque de materiales corresponde a una selección de artículos de diferentes autores centrados en la pedagogía social: historia de la disciplina, dificultades y limitaciones, relaciones con la pedagogía, actualidad, el lugar de la educación...