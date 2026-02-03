Asignatura de Pedagogía social

Asignatura Online de Pedagogía social
Presentación
Esta asignatura es un eje fundamental de introducción, reflexión y análisis alrededor de la educación social.
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Esta disciplina, que se ha ido configurando a lo largo de su recorrido histórico como un campo de conocimiento sobre las prácticas sociales y educativas, en los últimos tiempos ha experimentar una reconceptualización, una suerte de reactualización a raíz de diferentes circunstancias pero, sobre todo, del impulso que se produce en el campo de la educación social: la creciente profesionalización de la figura del educador social, la implantación de los estudios universitarios de Educación Social y el aumento de la preocupación en el entorno de las políticas sociales y sus implementaciones territoriales.
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