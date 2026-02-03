Assignatura de Pedagogia social

Assignatura Online de Pedagogia social
Presentació
Aquesta assignatura és un eix fonamental d'introducció, reflexió i anàlisi al voltant de l'Educació Social.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Aquesta disciplina, que s'ha anat configurant al llarg del seu recorregut històric com un camp de coneixement sobre les pràctiques socials i educatives, en els darrers temps ha experimentar una reconceptualització, una sort de reactualització arran de diferents circumstàncies però, sobretot, de l'embranzida que es produeix en el camp de l'educació social: la creixent professionalització de la figura de l'educador social, la implantació dels estudis universitaris d'Educació Social i l'augment de la preocupació a l'entorn de les polítiques socials i les seves implementacions territorials.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.