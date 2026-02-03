Asignatura de Pensamiento computacional para aprender a programar

Asignatura Online de Pensamiento computacional para aprender a programar
Presentación
Esta asignatura se basa en conocer y practicar un conjunto de competencias fundamentales que se recogen bajo el concepto de pensamiento computacional, como son la capacidad de abstracción y la descomposición de problemas, entre otras, para que de este modo, nuestro pensamiento esté «entrenado» y mejor preparado para comenzar más adelante una primera asignatura de programación.
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La asignatura está pensada para prepararse para empezar en el mundo de la programación, y conocer y entender los conceptos básicos que nos permitirán convertir un problema concreto en un pequeño programa que lo resuelva.
Para hacerlo, primero aprenderemos a pensar de forma que podamos identificar qué tipo de problemas pueden resolverse mediante el uso de un ordenador que ejecute una secuencia de pasos pensada para resolver el problema propuesto. Es decir, mediante lo que se conoce como pensamiento computacional, conoceremos los conceptos abstractos que determinan el razonamiento seguido para poder resolver problemas por medio de programas.
A continuación, haremos una revisión de los lenguajes de programación, los cuales han evolucionado muy rápidamente desde la popularización de los ordenadores personales y conoceremos también otros elementos de contexto y de vocabulario importantes en el ámbito de la programación, tales como qué es un ordenador y cuál es su funcionamiento básico.
La asignatura está pensada para prepararse para empezar en el mundo de la programación, y conocer y entender los conceptos básicos que nos permitirán convertir un problema concreto en un pequeño programa que lo resuelva.
Para hacerlo, primero aprenderemos a pensar de forma que podamos identificar qué tipo de problemas pueden resolverse mediante el uso de un ordenador que ejecute una secuencia de pasos pensada para resolver el problema propuesto. Es decir, mediante lo que se conoce como pensamiento computacional, conoceremos los conceptos abstractos que determinan el razonamiento seguido para poder resolver problemas por medio de programas.
A continuación, haremos una revisión de los lenguajes de programación, los cuales han evolucionado muy rápidamente desde la popularización de los ordenadores personales y conoceremos también otros elementos de contexto y de vocabulario importantes en el ámbito de la programación, tales como qué es un ordenador y cuál es su funcionamiento básico.
Finalmente, veremos cómo ponerlo en práctica desarrollando un pequeño programa de forma guiada, introduciendo los diferentes conceptos que componen lo que se conoce como programación estructurada. Para ello, usaremos el lenguaje de programación Processing, que fue creado con el objetivo de potenciar la creatividad y el aprendizaje de la programación de una forma sencilla y al mismo tiempo vistosa.
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