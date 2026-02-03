Asignatura de Pensamiento computacional para aprender a programar

La asignatura está pensada para prepararse para empezar en el mundo de la programación, y conocer y entender los conceptos básicos que nos permitirán convertir un problema concreto en un pequeño programa que lo resuelva.

Para hacerlo, primero aprenderemos a pensar de forma que podamos identificar qué tipo de problemas pueden resolverse mediante el uso de un ordenador que ejecute una secuencia de pasos pensada para resolver el problema propuesto. Es decir, mediante lo que se conoce como pensamiento computacional, conoceremos los conceptos abstractos que determinan el razonamiento seguido para poder resolver problemas por medio de programas.

A continuación, haremos una revisión de los lenguajes de programación, los cuales han evolucionado muy rápidamente desde la popularización de los ordenadores personales y conoceremos también otros elementos de contexto y de vocabulario importantes en el ámbito de la programación, tales como qué es un ordenador y cuál es su funcionamiento básico.