Assignatura de Pensament computacional per aprendre a programar

Assignatura Online de Pensament computacional per aprendre a programar
Presentació
Aquesta assignatura es basa en el coneixement i la pràctica d'un conjunt de competències fonamentals que es recullen des del concepte de pensament computacional, com són la capacitat d'abstracció i la descomposició de problemes, entre d'altres, perquè d'aquesta manera, el nostre pensament estigui «entrenat» i més ben preparat per començar més endavant una primera assignatura de programació.
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L'assignatura està pensada per preparar-se per començar en el món de la programació, i conèixer i entendre els conceptes bàsics que ens permetran convertir un problema concret en un petit programa que el resolgui.
Per fer-ho, primer aprendrem a pensar de manera que puguem identificar quina mena de problemes es poden resoldre mitjançant l'ús d'un ordinador que executi una seqüència de passos pensada per resoldre el problema proposat. És a dir, mitjançant el que es coneix com a pensament computacional, coneixerem els conceptes abstractes que determinen el raonament seguit per poder resoldre problemes per mitjà de programes.
A continuació, farem una revisió dels llenguatges de programació, els quals han evolucionat molt ràpidament des de la popularització dels ordinadors personals i coneixerem també altres elements de context i de vocabulari importants en l'àmbit de la programació, com ara què és un ordinador i quin és el seu funcionament bàsic.
Finalment, veurem com es posar en pràctica desenvolupant un petit programa de manera guiada, introduint els diferents conceptes que componen el que es coneix com a programació estructurada.
L'assignatura està pensada per preparar-se per començar en el món de la programació, i conèixer i entendre els conceptes bàsics que ens permetran convertir un problema concret en un petit programa que el resolgui.
Per fer-ho, primer aprendrem a pensar de manera que puguem identificar quina mena de problemes es poden resoldre mitjançant l'ús d'un ordinador que executi una seqüència de passos pensada per resoldre el problema proposat. És a dir, mitjançant el que es coneix com a pensament computacional, coneixerem els conceptes abstractes que determinen el raonament seguit per poder resoldre problemes per mitjà de programes.
A continuació, farem una revisió dels llenguatges de programació, els quals han evolucionat molt ràpidament des de la popularització dels ordinadors personals i coneixerem també altres elements de context i de vocabulari importants en l'àmbit de la programació, com ara què és un ordinador i quin és el seu funcionament bàsic.
Finalment, veurem com es posar en pràctica desenvolupant un petit programa de manera guiada, introduint els diferents conceptes que componen el que es coneix com a programació estructurada. Per a això, farem servir el llenguatge de programació Processing, que va ser creat amb l'objectiu de potenciar la creativitat i l'aprenentatge de la programació d'una manera senzilla i al mateix temps vistosa.
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