Asignatura de Pensamiento creativo

Asignatura Online de Pensamiento creativo
Presentación
Del mismo modo que se aprende a andar andando, la única manera válida de aprender a ser creativos -en cualquier ámbito de nuestra vida, personal, laboral o académica- es pensando creativamente. Éste es el objetivo principal de la asignatura.
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Todos tenemos capacidad creativa, pero no todos nos damos la oportunidad de demostrárnoslo diariamente porque a menudo ignoramos cómo se debe activar el proceso creativo. Hay tantos métodos y técnicas creativas como gustos y colores. En esta asignatura se tratarán los más comunes y aplicables para que, después, cada cual los haga suyos y los automatice para poder expresar su creatividad en el ámbito propio (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, etc.).
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