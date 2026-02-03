Asignatura de Pensamiento creativo

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

- Aplicar el pensamiento creativo a diferentes ámbitos de la comunicación.

- Aprender a usar, deliberada y sistemáticamente, diferentes técnicas creativas.

- Familiarizarnos con las claves del pensamiento divergente y lateral.

- Asumir que la creatividad no es un don reservado para unos escogidos, sino que es una capacidad que todos tenemos y podemos trabajar.

- Conocer diferentes formas de pensar sobre el pensamiento creativo.

Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:

Objetivos y competencias

Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:

- Conocer diferentes formas de pensar sobre el pensamiento creativo.

- Asumir que la creatividad no es un don reservado para unos escogidos, sino que es una capacidad que todos tenemos y podemos trabajar.

- Familiarizarnos con las claves del pensamiento divergente y lateral.

- Aprender a usar, deliberada y sistemáticamente, diferentes técnicas creativas.

- Aplicar el pensamiento creativo a diferentes ámbitos de la comunicación.

Las competencias básicas son:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

En cuanto a las competencias generales y específicas que desarrollará el/la estudiante en esta asignatura, destacan:

CG3 - Capacidad de creatividad e innovación.

CE1 - Búsqueda, gestión y uso de la información.

CG6 - Capacidad de pensar estratégicamente.

CE5 - Capacidad de comunicar de forma oral, escrita y audiovisual (promoción, información, creación, persuasión, negociación).

CG5 - Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

CE7 - Capacidad para traducir el mensaje a comunicar en un mensaje persuasivo.

CE8 - Capacidad de adaptación a los lenguajes específicos de los medios/soportes y de los públicos objetivos.

CE6 - Uso y aplicación de técnicas y lenguajes propios de los diferentes medios de comunicación.

CG1 - Capacidad de trabajo en equipo.

En consecuencia, los resultados de aprendizaje concretos que se espera son:

RA1 - Identificar y aplicar las claves del pensamiento divergente o lateral.

RA2 - Aplicar, delibera y sistemáticamente, diferentes técnicas creativas.

RA3 - Aplicar el pensamiento creativo en diferentes ámbitos de la comunicación.

RA4 - Producir contenidos creativos, en distintos formatos y formas narrativas, que se adecuen a las singularidades de los medios, canales o plataformas de comunicación, y conecten con sus públicos y audiencias.