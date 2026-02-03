Assignatura de Pensament creatiu

Assignatura Online de Pensament creatiu
Presentació
De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament.
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Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures diverses, el visionats de vídeos, la pràctica "esportiva" neuronal i, fins i tot, un joc dissenyat per resoldre problemes quotidians aplicant tècniques creatives.
Tots i totes tenim capacitat creativa. Però no tothom ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.
Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).
Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).
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