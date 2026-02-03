Asignatura de Planificación estratégica de marketing

Asignatura Online de Planificación estratégica de marketing
Presentación
La planificación estratégica de las actividades de marketing constituye una parte esencial del éxito de las compañías, porque, entre otros motivos, les facilita una visión completa, coherente y actualizada del entorno, les permite anticipar acciones capaces de responder a los cambios y les proporciona las herramientas necesarias para desarrollar ventajas competitivas sostenibles.
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Esta materia tiene como objetivo presentar las técnicas y metodologías para diseñar, desarrollar y poner en marcha planes estratégicos de marketing.
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