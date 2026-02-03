Solicita información
Campus
Online y sin horario
Matrícula abierta: últimos días

Asignatura Online de Planificación estratégica de marketing

Presentación

La planificación estratégica de las actividades de marketing constituye una parte esencial del éxito de las compañías, porque, entre otros motivos, les facilita una visión completa, coherente y actualizada del entorno, les permite anticipar acciones capaces de responder a los cambios y les proporciona las herramientas necesarias para desarrollar ventajas competitivas sostenibles.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!

Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Esta materia tiene como objetivo presentar las técnicas y metodologías para diseñar, desarrollar y poner en marcha planes estratégicos de marketing.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Asignatura de Planificación estratégica de marketing

Contenidos

Contenidos

Módulo 1. Una visión global de la planificación

Este primer módulo ofrece una visión global del proceso de planificación estratégica de marketing, estableciendo sus bases conceptuales, los procesos específicos y los instrumentos necesarios para su desarrollo.

Módulo 2. Análisis de situación de la empresa

El segundo módulo tiene como objetivo establecer qué factores conforman el entorno de la empresa, así como conocer cuál es su capacidad para determinar tanto la situación externa como interna de la organización. Para ello, se empieza analizando el concepto de entorno y los elementos de los que se compone, y se establece una clara distinción entre los factores del entorno atendiendo a su proximidad y a su capacidad de influencia sobre la actividad desarrollada por la empresa.

El análisis continúa con el estudio de los factores que configuran el entorno genérico de la empresa, el llamado macroentorno. Dentro del mismo, se analizan los entornos demográfico, económico, sociocultural, medioambiental, tecnológico y político-legal, y cómo estos determinan la situación competitiva de la empresa.

Contenidos


Módulo 1. Una visión global de la planificación

Este primer módulo ofrece una visión global del proceso de planificación estratégica de marketing, estableciendo sus bases conceptuales, los procesos específicos y los instrumentos necesarios para su desarrollo.

Módulo 2. Análisis de situación de la empresa

El segundo módulo tiene como objetivo establecer qué factores conforman el entorno de la empresa, así como conocer cuál es su capacidad para determinar tanto la situación externa como interna de la organización. Para ello, se empieza analizando el concepto de entorno y los elementos de los que se compone, y se establece una clara distinción entre los factores del entorno atendiendo a su proximidad y a su capacidad de influencia sobre la actividad desarrollada por la empresa.

El análisis continúa con el estudio de los factores que configuran el entorno genérico de la empresa, el llamado macroentorno. Dentro del mismo, se analizan los entornos demográfico, económico, sociocultural, medioambiental, tecnológico y político-legal, y cómo estos determinan la situación competitiva de la empresa. A continuación, se analiza el microentorno, con especial atención al concepto de mercado y a los comportamientos de la competencia y de los consumidores. En último lugar, se finaliza la parte dedicada al análisis externo con el estudio del impacto de la incertidumbre en el análisis estratégico, y la utilidad del análisis de escenarios para comprender un entorno poco definido y un futuro incierto y actuar en ellos.

Por último, se aborda el análisis interno de la empresa. El análisis de los recursos y capacidades de la empresa tiene como objetivo determinar cuáles son sus puntos fuertes, que le permitirán mantener una ventaja competitiva, y cuáles son sus puntos débiles, que supondrán una amenaza o un riesgo para conseguir los objetivos que se haya fijado.

Módulo 3. Las estrategias de marketing

A lo largo del tercer módulo se aborda uno de los puntos fundamentales de la planificación estratégica de marketing: la elección y el diseño de la estrategia. En el desarrollo de este proceso se definen las bases sobre las cuales se asientan las estrategias de marketing. Además, se estudia cómo definir ventajas competitivas sostenibles, que neutralicen las estrategias de los competidores.

A continuación, se estudian las diferentes estrategias de marketing. Así, se analizan las estrategias de diferenciación y posicionamiento, de liderazgo en cuanto a costes, de focalización y de movimientos anticipados. También se abordan las estrategias de crecimiento, tanto las que se efectúan partiendo del desarrollo interno de la empresa, como las que se fundamentan en la integración con otras organizaciones.

En la última parte del módulo se analizan las estrategias de diversificación, tanto las que se basan en negocios relacionados con la actividad que se ha venido desarrollando, como las que promueven negocios completamente nuevos para la empresa.

Módulo 4. Estrategias en situaciones especiales

En el último módulo se abordan las estrategias de marketing que hay que desarrollar en situaciones especiales. Por una parte, el desarrollo de las actividades de marketing presenta una elevada dificultad en aquellos mercados que se encuentran en fase de declive. La aparición de productos sustitutivos, los cambios en los gustos de los consumidores o los adelantos tecnológicos, entre otros muchos factores, pueden provocar que algunos mercados decaigan. En esta situación, las ventas y los beneficios obtenidos por las empresas se reducen, de forma que muchas de ellas deciden abandonar el mercado. Aún así, es posible encontrar oportunidades que permitan a la empresa crecer, sobrevivir u obtener beneficios.

Por otro lado, la empresa se puede encontrar en un mercado hostil, donde, por ejemplo, exista una presión competitiva muy intensa, los márgenes de beneficio sean muy reducidos o haya un elevado grado de inestabilidad. En este tipo de situaciones, la empresa tiene que buscar estrategias concretas con las que reducir el riesgo competitivo al que se enfrenta.

Pero además, hay que tener en cuenta que las empresas muestran una fuerte tendencia a competir en mercados internacionales, a veces como resultado de una necesidad de crecimiento por parte de la empresa, y otras como consecuencia de la globalización creciente de los mercados.

Por último, y en el nuevo contexto definido por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, algunos de los modelos de negocio propios de los mercados convencionales han demostrado su ineficiencia. Y es que la adaptación de la empresa a este nuevo entorno pasa por establecer nuevos modelos de actuación o redefinir algunos de los ya existentes.

Objetivos y competencias

Competencias específicas

  • Analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.
  • Diseñar y desplegar planes integrales de marketing.
  • Entender y hacer entender la importancia, en una organización, de adoptar una orientación hacia el mercado y la relación con el cliente.
  • Desplegar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing.
  • Diseñar y desplegar iniciativas de comunicación de marketing con una óptica integral.
  • Planificar decisiones de marketing en la distribución comercial y la gestión del producto en el canal.
  • Valorar críticamente situaciones empresariales y gestionar eficientemente una empresa u organización.

Objetivos de aprendizaje

Con esta materia se pretende que el estudiante logre los siguientes objetivos o resultados de aprendizaje:

  • Ser capaz de emprender un análisis exhaustivo de la situación interna y externa de una empresa.

Objetivos y competencias


Competencias específicas

  • Analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.
  • Diseñar y desplegar planes integrales de marketing.
  • Entender y hacer entender la importancia, en una organización, de adoptar una orientación hacia el mercado y la relación con el cliente.
  • Desplegar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing.
  • Diseñar y desplegar iniciativas de comunicación de marketing con una óptica integral.
  • Planificar decisiones de marketing en la distribución comercial y la gestión del producto en el canal.
  • Valorar críticamente situaciones empresariales y gestionar eficientemente una empresa u organización.

Objetivos de aprendizaje

Con esta materia se pretende que el estudiante logre los siguientes objetivos o resultados de aprendizaje:

  • Ser capaz de emprender un análisis exhaustivo de la situación interna y externa de una empresa.
  • Concebir estrategias de marketing adecuadas a cada situación, que contribuyan a conseguir los objetivos generales del negocio.
  • Llevar la aplicación de las estrategias de marketing a la práctica real.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Planificación estratégica de marketing

Profesorado

Asignatura de Planificación estratégica de marketing

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Planificación estratégica de marketing

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?
logo uoc

¿Quieres saber más?

Envíanos tus datos y descubre todo lo que quieres saber.

Solicita información