Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

Assignatura Online de Planificació estratègica de màrqueting
Presentació
La planificació estratègica de les activitats de màrqueting és una part essencial de l'èxit de les companyies, perquè, entre altres motius, els facilita una visió completa, coherent i actualitzada de l'entorn, els permet anticipar accions capaces de respondre als canvis i els proporciona les eines necessàries per a desenvolupar avantatges competitius sostenibles.
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Aquesta matèria té com a objectiu presentar les tècniques i les metodologies per a dissenyar, desenvolupar i posar en marxa plans estratègics de màrqueting.
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