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Assignatura Online de Planificació estratègica de màrqueting

Presentació

La planificació estratègica de les activitats de màrqueting és una part essencial de l'èxit de les companyies, perquè, entre altres motius, els facilita una visió completa, coherent i actualitzada de l'entorn, els permet anticipar accions capaces de respondre als canvis i els proporciona les eines necessàries per a desenvolupar avantatges competitius sostenibles.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Aquesta matèria té com a objectiu presentar les tècniques i les metodologies per a dissenyar, desenvolupar i posar en marxa plans estratègics de màrqueting.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

Continguts

Continguts

Mòdul 1. Una visió global de la planificació

Aquest primer mòdul ofereix una visió global del procés de planificació estratègica de màrqueting, establint-ne les bases conceptuals, els processos específics i els instruments necessaris per a desenvolupar-lo.

Mòdul 2. Anàlisi de situació de l'empresa

El segon mòdul té com a objectiu establir quins factors configuren l'entorn de l'empresa, i també conèixer quina és la seva capacitat per a determinar tant la situació externa com interna de l'organització. Així doncs, es comença analitzant el concepte d'entorn i els elements de què es compon, i s'estableix una clara distinció entre els factors de l'entorn, atenent-ne la proximitat i la capacitat d'influència en l'activitat que l'empresa duu a terme.

L'anàlisi continua amb l'estudi dels factors que configuren l'entorn genèric de l'empresa, l'anomenat macroentorn.

Continguts


Mòdul 1. Una visió global de la planificació

Aquest primer mòdul ofereix una visió global del procés de planificació estratègica de màrqueting, establint-ne les bases conceptuals, els processos específics i els instruments necessaris per a desenvolupar-lo.

Mòdul 2. Anàlisi de situació de l'empresa

El segon mòdul té com a objectiu establir quins factors configuren l'entorn de l'empresa, i també conèixer quina és la seva capacitat per a determinar tant la situació externa com interna de l'organització. Així doncs, es comença analitzant el concepte d'entorn i els elements de què es compon, i s'estableix una clara distinció entre els factors de l'entorn, atenent-ne la proximitat i la capacitat d'influència en l'activitat que l'empresa duu a terme.

L'anàlisi continua amb l'estudi dels factors que configuren l'entorn genèric de l'empresa, l'anomenat macroentorn. Dins d'aquest macroentorn, s'analitzen els entorns demogràfic, econòmic, sociocultural, mediambiental, tecnològic i político-legal i com aquests entorns determinen la situació competitiva de l'empresa. Tot seguit, s'analitza el microentorn, amb una atenció especial al concepte de mercat i als comportaments de la competència i dels consumidors. En darrer lloc, es finalitza la part dedicada a l'anàlisi externa amb l'estudi de l'impacte de la incertesa en l'anàlisi estratègica, i la utilitat de l'anàlisi d'escenaris per a comprendre un entorn poc definit i un futur incert i actuar-hi.

Finalment, s'aborda l'anàlisi interna de l'empresa. L'anàlisi dels recursos i les capacitats de l'empresa té com a objectiu determinar-ne quins són els punts forts, que li permetran mantenir un avantatge competitiu, i quins són els punts febles, que comportaran una amenaça o un risc per a aconseguir els objectius que s'hagi fixat.

Mòdul 3. Les estratègies de màrqueting

Al llarg del tercer mòdul s'aborda un dels punts fonamentals de la planificació estratègica de màrqueting: l'elecció i el disseny de l'estratègia. En el desenvolupament d'aquest procés es defineixen les bases sobre les quals s'assenten les estratègies de màrqueting. A més, s'estudia com cal definir avantatges competitius sostenibles, que neutralitzin les estratègies dels competidors.

A continuació, s'estudien les diferents estratègies de màrqueting. Així, s'analitzen les estratègies de diferenciació i posicionament, de lideratge quant als costos, de focalització i de moviments anticipats. També s'aborden les estratègies de creixement, tant les que es fan partint del desenvolupament intern de l'empresa, com les que es fonamenten en la integració amb altres organitzacions.

En l'última part del mòdul s'analitzen les estratègies de diversificació, tant les que es basen en negocis relacionats amb l'activitat que s'ha estat portant a terme, com les que promouen negocis completament nous per a l'empresa.

Mòdul 4. Estratègies en situacions especials

En l'últim mòdul s'aborden les estratègies de màrqueting que cal desenvolupar en situacions especials. D'una banda, el desplegament de les activitats de màrqueting presenta una dificultat elevada en els mercats que estan en fase de declivi. L'aparició de productes substitutius, els canvis en els gustos dels consumidors o els avenços tecnològics, entre molts altres factors, poden provocar que alguns mercats decaiguin. En aquesta situació, les vendes i els beneficis obtinguts per les empreses es redueixen, de manera que moltes decideixen abandonar el mercat. Tot i així, és possible trobar oportunitats que permetin que l'empresa creixi, sobrevisqui o obtingui beneficis.

D'altra banda, l'empresa es pot trobar en un mercat hostil, en el qual, per exemple, hi hagi una pressió competitiva molt intensa, els marges de benefici siguin molt reduïts o hi hagi un grau elevat d'inestabilitat. En aquest tipus de situacions, l'empresa ha de buscar estratègies concretes amb què pugui reduir el risc competitiu al qual s'enfronta.

A més, però, cal tenir en compte que les empreses mostren una forta tendència a competir en mercats internacionals, de vegades com a resultat d'una necessitat de creixement per part de l'empresa, i d'altres com a conseqüència de la globalització creixent dels mercats.

Finalment, i en el nou context definit per l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, alguns dels models de negoci propis dels mercats convencionals han demostrat la seva ineficiència. I és que l'adaptació de l'empresa a aquest nou entorn passa per establir nous models d'actuació o redefinir alguns dels que ja existeixen.

Objectius i competències

Competències específiques

  • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
  • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
  • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
  • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
  • Dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
  • Planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió del producte al canal.
  • Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Objectius d'aprenentatge

Amb aquesta matèria es vol que l'estudiant assoleixi els objectius o resultats d'aprenentatge següents:

  • Ser capaç d'emprendre una anàlisi exhaustiva de la situació interna i externa d'una empresa.

Objectius i competències


Competències específiques

  • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
  • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
  • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
  • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
  • Dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
  • Planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió del producte al canal.
  • Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Objectius d'aprenentatge

Amb aquesta matèria es vol que l'estudiant assoleixi els objectius o resultats d'aprenentatge següents:

  • Ser capaç d'emprendre una anàlisi exhaustiva de la situació interna i externa d'una empresa.
  • Concebre estratègies de màrqueting adequades a cada situació, que contribueixin a assolir els objectius generals del negoci.
  • Portar l'aplicació de les estratègies de màrqueting a la pràctica real.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

Professorat

Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Planificació estratègica de màrqueting

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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