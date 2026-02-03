Asignatura de Poesía catalana actual

La asignatura tiene como objeto de estudio de la poesía catalana producida en todo el dominio lingüístico desde la muerte de Carles Orilla (1959). De entre la nómina de autores que podemos estudiar destacan Vicent Andrés Estellés, Blai Bonet, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, Maria Mercè Marçal, Pere Gimferrer, Joan Brossa, Miquel Martí y Pol, Narcís Comadira y Francesc Parcerisas; esto es, algunos de los poetas fundamentales del periodo. Así mismo, se estudiarán otras cuestiones relacionadas con el género, como por ejemplo la institución poética, el canon, la tradición, y las relaciones interartísticas.

La asignatura se organiza en tres unidades:

Unidad 1. La articulación de la institución poética

Unidad 2. La tradición

Unidad 3. Los autores: subjetividad y estética