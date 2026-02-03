Asignatura de Poesía catalana actual

Asignatura Online de Poesía catalana actual
Presentación
El alumno que curse la asignatura Poesía catalana actual obtendrá un buen conocimiento de la producción lírica más relevante del dominio lingüístico publicada durante los cuatro últimos decenios del siglo XX de poetas.
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A lo largo del semestre el alumno adquirirá estrategias y herramientas interpretativas para leer poemarios fundamentales del periodo, desarrollará la capacidad de elaborar discursos hermenéuticos sobre textos y cuestiones de naturaleza poética, y compartirá con los compañeros del aula experiencias lectoras que le permitirán enriquecer la multiplicidad de perspectivas que posibilita (o reclama) el ejercicio interpretativo.
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