Assignatura de Poesia catalana actual

Assignatura Online de Poesia catalana actual
Presentació
L'alumne que cursi l'assignatura Poesia catalana actual obtindrà un bon coneixement de la producció lírica més rellevant d'arreu del domini lingüístic publicada durant els quatre darrers decennis del segle XX de poetes.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Al llarg del semestre l'alumne adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal de llegir poemaris fonamentals del període, desenvoluparà la capacitat d'elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions de naturalesa poètica, i compartirà amb els companys de l'aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita (o reclama) l'exercici interpretatiu.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.