Asignatura de Política social

Dedicaremos las primeras semanas del curso, correspondientes a la unidad 1 de la asignatura, a desarrollar una aproximación más académica a las políticas sociales y al Estado del bienestar. A través de una serie de lecturas profundizaremos en un análisis histórico de la emergencia de los estados del bienestar y presentaremos una mirada comparativa entre diferentes modelos y definiciones ideológicas de las políticas sociales; abordaremos las particularidades del caso catalán y español; estudiaremos el vínculo entre política social y estructura social (y desigualdades); y nos adentraremos en la situación que viven las políticas sociales desde finales del siglo xxi en un contexto de interdependencia económica globalizada y, también, de crisis económica. Además, nos adentraremos en una reflexión de carácter más teórico para entender cuál es el papel de las políticas sociales como elemento clave en la estructuración de la sociedad, tanto respecto a la producción de bienes y servicios como, sobre todo, en cuanto a la función distribuidora de estos bienes.

Contenidos

Primera parte: CONCEPTOS, TEOR�?AS Y AUTORES CLAVE (UNIDAD 1)

Dedicaremos las primeras semanas del curso, correspondientes a la unidad 1 de la asignatura, a desarrollar una aproximación más académica a las políticas sociales y al Estado del bienestar. A través de una serie de lecturas profundizaremos en un análisis histórico de la emergencia de los estados del bienestar y presentaremos una mirada comparativa entre diferentes modelos y definiciones ideológicas de las políticas sociales; abordaremos las particularidades del caso catalán y español; estudiaremos el vínculo entre política social y estructura social (y desigualdades); y nos adentraremos en la situación que viven las políticas sociales desde finales del siglo xxi en un contexto de interdependencia económica globalizada y, también, de crisis económica. Además, nos adentraremos en una reflexión de carácter más teórico para entender cuál es el papel de las políticas sociales como elemento clave en la estructuración de la sociedad, tanto respecto a la producción de bienes y servicios como, sobre todo, en cuanto a la función distribuidora de estos bienes. Las cuestiones que trataremos son las siguientes:

Regímenes de bienestar

Historia de los estados del bienestar

Origen y evolución de la política social en España y Cataluña

Política social y desigualdades

Política social y globalización

Segunda parte: DILEMAS SOBRE LA PROVISIÓN DE POL�?TICAS SOCIALES (UNIDADES 2, 3 y 4)

Hecha la revisión de los principales aspectos teóricos claves relacionados con la política social, entramos en la segunda parte de la asignatura, que tiene un carácter más práctico. El objetivo de esta segunda parte es situarnos en el ámbito de la provisión de políticas y abordar algunos de los principales dilemas a los que tienen que enfrentarse los responsables políticos y técnicos al diseñar e implementar políticas sociales que den respuesta a determinadas necesidades sociales. Ante determinadas necesidades sociales, no suelen haber soluciones únicas, ideales e incontrovertibles. Trabajaremos las siguientes controversias: