Assignatura de Política social

Primera part: CONCEPTES, TEORIES I AUTORS CLAU (UNITAT 1)

Dedicarem les primeres setmanes del curs, corresponents a la unitat 1 de l'assignatura, a desenvolupar una aproximació més acadèmica a les polítiques socials i l'Estat del benestar. Mitjançant un seguit de lectures aprofundirem en una anàlisi històrica de l'emergència dels estats del benestar i presentarem una mirada comparativa entre diferents models i definicions ideològiques de les polítiques socials; abordarem les particularitats del cas català i espanyol; estudiarem el vincle entre política social i estructura social (i desigualtats); i ens endinsarem en la situació que viuen les polítiques socials des del tombant del segle xxi en un context d'interdependència econòmica globalitzada i, també, de crisi econòmica. A més, ens endinsarem en una reflexió de caràcter més teòric per entendre quin és el paper de les polítiques socials com a element clau en l'estructuració de la societat, tant pel que fa a la producció de béns i serveis com, sobretot, quant a la funció distribuïdora d'aquests béns. Les qüestions que hi tractarem són les següents:

Règims de benestar

Historia dels estats del benestar

Origen i evolució de la política social a Espanya i Catalunya

Política social i desigualtats

Política social i globalització

Segona part: DILEMES SOBRE LA PROVISIÓ DE POL�?TIQUES SOCIALS (UNITATS 2, 3 i 4)

Feta la revisió dels principals aspectes teòrics claus relacionats amb la política social, entrem en la segona part de l'assignatura, que té un caràcter més pràctic. L'objectiu d'aquesta segona part és situar-nos en l'àmbit de la provisió de polítiques i abordar alguns dels principals dilemes als quals s'han d'enfrontar els responsables polítics i tècnics a l'hora de dissenyar i implementar polítiques socials que donin resposta a determinades necessitats socials. Davant de determinades necessitats socials, no acostumen a haver-hi solucions úniques, ideals i incontrovertibles. Treballarem les controvèrsies següents: