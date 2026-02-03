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Assignatura Online de Política social

Presentació

Matrícula oberta: últims dies!

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura de Política social

Continguts

Continguts

Primera part: CONCEPTES, TEORIES I AUTORS CLAU (UNITAT 1)

Dedicarem les primeres setmanes del curs, corresponents a la unitat 1 de l'assignatura, a desenvolupar una aproximació més acadèmica a les polítiques socials i l'Estat del benestar. Mitjançant un seguit de lectures aprofundirem en una anàlisi històrica de l'emergència dels estats del benestar i presentarem una mirada comparativa entre diferents models i definicions ideològiques de les polítiques socials; abordarem les particularitats del cas català i espanyol; estudiarem el vincle entre política social i estructura social (i desigualtats); i ens endinsarem en la situació que viuen les polítiques socials des del tombant del segle xxi en un context d'interdependència econòmica globalitzada i, també, de crisi econòmica. A més, ens endinsarem en una reflexió de caràcter més teòric per entendre quin és el paper de les polítiques socials com a element clau en l'estructuració de la societat, tant pel que fa a la producció de béns i serveis com, sobretot, quant a la funció distribuïdora d'aquests béns.

Continguts


Primera part: CONCEPTES, TEORIES I AUTORS CLAU (UNITAT 1)

Dedicarem les primeres setmanes del curs, corresponents a la unitat 1 de l'assignatura, a desenvolupar una aproximació més acadèmica a les polítiques socials i l'Estat del benestar. Mitjançant un seguit de lectures aprofundirem en una anàlisi històrica de l'emergència dels estats del benestar i presentarem una mirada comparativa entre diferents models i definicions ideològiques de les polítiques socials; abordarem les particularitats del cas català i espanyol; estudiarem el vincle entre política social i estructura social (i desigualtats); i ens endinsarem en la situació que viuen les polítiques socials des del tombant del segle xxi en un context d'interdependència econòmica globalitzada i, també, de crisi econòmica. A més, ens endinsarem en una reflexió de caràcter més teòric per entendre quin és el paper de les polítiques socials com a element clau en l'estructuració de la societat, tant pel que fa a la producció de béns i serveis com, sobretot, quant a la funció distribuïdora d'aquests béns. Les qüestions que hi tractarem són les següents:

  • Règims de benestar
  • Historia dels estats del benestar
  • Origen i evolució de la política social a Espanya i Catalunya
  • Política social i desigualtats
  • Política social i globalització

Segona part: DILEMES SOBRE LA PROVISIÓ DE POL�?TIQUES SOCIALS (UNITATS 2, 3 i 4)

Feta la revisió dels principals aspectes teòrics claus relacionats amb la política social, entrem en la segona part de l'assignatura, que té un caràcter més pràctic. L'objectiu d'aquesta segona part és situar-nos en l'àmbit de la provisió de polítiques i abordar alguns dels principals dilemes als quals s'han d'enfrontar els responsables polítics i tècnics a l'hora de dissenyar i implementar polítiques socials que donin resposta a determinades necessitats socials. Davant de determinades necessitats socials, no acostumen a haver-hi solucions úniques, ideals i incontrovertibles. Treballarem les controvèrsies següents:

  • La cobertura: la provisió de la política social ha de ser universal o selectiva?
  • El cost d'accés: la provisió de la política social ha de ser gratuïta o amb copagament?
  • El règim de provisió: la provisió de la política social ha de ser pública o privada?
  • L'atenció de la demanda: la provisió de la política social ha de ser generalista o especialitzada?
  • La competència: la provisió de la política social s'ha de gestionar de manera centralitzada o descentralitzada?
  • La fórmula de presa de decisions: la provisió de la política social ha de seguir un procés de presa de decisions participatiu o basat en la concentració?

Objectius i competències

 

Objectius

 
  • Comprendre la política social, entesa en el sentit més general, a partir del abordatge de la seva història i de la comparació internacional dels diferents règims de benestar.
  • Comparar el sentit de les diferències en l'abordatge de les polítiques socials des del marc conceptual dels grans relats ideològics i acadèmics, i les seves conseqüències.
  • Comprendre les particularitats de l'Estat del benestar i de la política social a Espanya i Catalunya.
  • Contextualitzar el sentit de les polítiques socials en el marc de la seva emergència històrica i com a resposta a fenòmens i necessitats socials determinades.
  • Saber avaluar i analitzar l'impacte de les polítiques socials des d'una aproximació multidimensional.
  • Comprendre la tensió entre la provisió pública i privada de béns i serveis en tota la seva complexitat.

 

Competències

 
  • Que els estudiants desenvolupin les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Objectius i competències


 

Objectius

 
  • Comprendre la política social, entesa en el sentit més general, a partir del abordatge de la seva història i de la comparació internacional dels diferents règims de benestar.
  • Comparar el sentit de les diferències en l'abordatge de les polítiques socials des del marc conceptual dels grans relats ideològics i acadèmics, i les seves conseqüències.
  • Comprendre les particularitats de l'Estat del benestar i de la política social a Espanya i Catalunya.
  • Contextualitzar el sentit de les polítiques socials en el marc de la seva emergència històrica i com a resposta a fenòmens i necessitats socials determinades.
  • Saber avaluar i analitzar l'impacte de les polítiques socials des d'una aproximació multidimensional.
  • Comprendre la tensió entre la provisió pública i privada de béns i serveis en tota la seva complexitat.

 

Competències

 
  • Que els estudiants desenvolupin les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació.
  • Que els estudiants puguin identificar en els estudis o tasques pròpies de les ciències socials els antecedents teòrics i les aportacions originals.
  • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i el disseny de polítiques públiques tenint en compte la naturalesa multifactorial de les necessitats i els problemes socials.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Política social

Professorat

Assignatura de Política social

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Política social

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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