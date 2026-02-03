Asignatura de Política y sociedad

En este contexto, esta asignatura pretende ayudar al estudiante a mejorar su comprensión e interpretación del mundo político. Para ello, facilitará herramientas teóricas y analíticas desarrolladas en el campo de la ciencia política. Gracias a ellas se podrán abordar -desde bases conceptuales y metodológicas más sólidas- las grandes cuestiones y preguntas sobre la política que se han planteado a lo largo de siglos de reflexión. Preguntas como: ¿de qué forma se organizan y gobiernan las sociedades humanas?; ¿por qué lo hacen de esta manera?; ¿qué otras alternativas existen?; ¿qué conduce a los individuos y a los grupos a participar en la escena política y que los aparta?; ¿qué objetivos se propone esta participación?; ¿qué resultados consigue?

Si bien la política constituye el objeto de estudio de esta asignatura, dado que forma parte del plan de estudios del grado de Economía, la política no será abordada como un espacio autónomo y aislado respecto a otras esferas de la realidad social sino que la vincularemos a algunas de nuestras realidades más cercanas, en especial a la economía.