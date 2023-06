Assignatura de Política i societat

Si bé la política constitueix l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura, atès que forma part del pla d'estudis del grau d'Economia, la política no s'abordarà com un espai autònom i aïllat respecte d...

En aquest context, aquesta assignatura pretén ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació del món polític. Per a això, facilitarà eines teòriques i analítiques desenvolupades en el camp de la ciència política. Gràcies a aquestes es podran abordar -des de bases conceptuals i metodològiques més sòlides- les grans qüestions i preguntes sobre la política que s'han plantejat al llarg de segles de reflexió. Preguntes com: de quina manera s'organitzen i governen les societats humanes?; per què ho fan d'aquesta manera?; quines altres alternatives hi ha?; què condueix els individus i els grups a participar en l'escena política i què els aparta?; quins objectius es proposa aquesta participació?; quins resultats aconsegueix?

En aquest context, aquesta assignatura pretén ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació del món polític. Per a això, facilitarà eines teòriques i analítiques desenvolupades en el camp de la ciència política. Gràcies a aquestes es podran abordar -des de bases conceptuals i metodològiques més sòlides- les grans qüestions i preguntes sobre la política que s'han plantejat al llarg de segles de reflexió. Preguntes com: de quina manera s'organitzen i governen les societats humanes?; per què ho fan d'aquesta manera?; quines altres alternatives hi ha?; què condueix els individus i els grups a participar en l'escena política i què els aparta?; quins objectius es proposa aquesta participació?; quins resultats aconsegueix?

Si bé la política constitueix l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura, atès que forma part del pla d'estudis del grau d'Economia, la política no s'abordarà com un espai autònom i aïllat respecte d'altres esferes de la realitat social sinó que la vincularem amb algunes de les nostres realitats més properes, especialment amb l'economia. De fet, tant una com l'altra, la política i l'economia, formen part de les ciències socials i la vinculació entre totes dues disciplines és bastant evident.