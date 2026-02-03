Assignatura de Política i societat

Assignatura Online de Política i societat
Presentació
Per a qualsevol ciutadà, la política representa una realitat propera, amb la qual s'enfronta -vulgui o no- en la vida quotidiana. Multitud d'accions, decisions o opinions del dia a dia estan intervingudes per l'esfera de la política. Fins i tot qui manifesta no estar en absolut interessat per les qüestions polítiques, en fer-ho emet una opinió pròpiament política. Malgrat la seva familiaritat, tanmateix, la política és una realitat envoltada sovint de gran confusió.
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En aquest context, aquesta assignatura pretén ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació del món polític. Per a això, facilitarà eines teòriques i analítiques desenvolupades en el camp de la ciència política. Gràcies a aquestes es podran abordar -des de bases conceptuals i metodològiques més sòlides- les grans qüestions i preguntes sobre la política que s'han plantejat al llarg de segles de reflexió. Preguntes com: de quina manera s'organitzen i governen les societats humanes?; per què ho fan d'aquesta manera?; quines altres alternatives hi ha?; què condueix els individus i els grups a participar en l'escena política i què els aparta?; quins objectius es proposa aquesta participació?; quins resultats aconsegueix?
Si bé la política constitueix l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura, atès que forma part del pla d'estudis del grau d'Economia, la política no s'abordarà com un espai autònom i aïllat respecte d'altres esferes de la realitat social sinó que la vincularem amb algunes de les nostres realitats més properes, especialment amb l'economia.
En aquest context, aquesta assignatura pretén ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació del món polític. Per a això, facilitarà eines teòriques i analítiques desenvolupades en el camp de la ciència política. Gràcies a aquestes es podran abordar -des de bases conceptuals i metodològiques més sòlides- les grans qüestions i preguntes sobre la política que s'han plantejat al llarg de segles de reflexió. Preguntes com: de quina manera s'organitzen i governen les societats humanes?; per què ho fan d'aquesta manera?; quines altres alternatives hi ha?; què condueix els individus i els grups a participar en l'escena política i què els aparta?; quins objectius es proposa aquesta participació?; quins resultats aconsegueix?
Si bé la política constitueix l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura, atès que forma part del pla d'estudis del grau d'Economia, la política no s'abordarà com un espai autònom i aïllat respecte d'altres esferes de la realitat social sinó que la vincularem amb algunes de les nostres realitats més properes, especialment amb l'economia. De fet, tant una com l'altra, la política i l'economia, formen part de les ciències socials i la vinculació entre totes dues disciplines és bastant evident.
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