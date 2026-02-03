Asignatura de Políticas sociales contemporáneas

De esta manera, tenemos un sistema sanitario que atiende y protege la salud o un sistema educativo que asegura el acceso a la educación entre los seis y los dieciséis años. Estos dos sistemas atienden de manera universal, independientemente de los recursos económicos de que se disponga.

El sistema de servicios sociales es el más joven de los sistemas de protección y se ha desarrollado sobre todo en los últimos treinta años. Es heredero de las formas antiguas de caridad y beneficencia, así como de los diversos conceptos de solidaridad y cooperación que surgieron del movimiento obrero. Es uno de los pilares del estado del bienestar, junto con los sistemas de salud, educación, vivienda, políticas públicas de tipo ocupacional y protección contra el paro.

Los servicios sociales forman parte de las estrategias de intervención del estado del bienestar que, juntamente con los otros sistemas de bienestar, tienen por objeto garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de toda la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.

Los servicios sociales forman parte de las estrategias de intervención del estado del bienestar que, juntamente con los otros sistemas de bienestar, tienen por objeto garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de toda la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.

El sistema de servicios sociales es el más joven de los sistemas de protección y se ha desarrollado sobre todo en los últimos treinta años. Es heredero de las formas antiguas de caridad y beneficencia, así como de los diversos conceptos de solidaridad y cooperación que surgieron del movimiento obrero. Es uno de los pilares del estado del bienestar, junto con los sistemas de salud, educación, vivienda, políticas públicas de tipo ocupacional y protección contra el paro.

De esta manera, tenemos un sistema sanitario que atiende y protege la salud o un sistema educativo que asegura el acceso a la educación entre los seis y los dieciséis años. Estos dos sistemas atienden de manera universal, independientemente de los recursos económicos de que se disponga. Hay otras necesidades, como el empleo, la vivienda o la garantía de rentas, que tienen también sus propios sistemas que hacen que no dependamos únicamente de nuestra capacidad de compra. En todas estas áreas, sabemos que no dependemos únicamente de nuestros propios medios para tener cubiertas esas necesidades.

Ha sido necesario un largo recorrido histórico y social para que pudiéramos construir un estado que protegiese la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos. Llegar hasta aquí ha implicado un proceso de reconocimiento de derechos. Dicho de otra manera, ha supuesto reconocer a todas las personas como ciudadanos y miembros de "pleno derecho" de la comunidad, tendiendo a abolir así los privilegios y derechos de clase.

Que los servicios sociales se enmarquen en el ámbito del derecho subjetivo significa que se pueden exigir ante la ley, de la misma manera que uno puede exigir el derecho a la educación o a la salud. Pero este tema, así como la organización y metodología específica que precisan, se da de manera muy desigual en el territorio español.

En efecto, a diferencia de los otros ámbitos del bienestar, los servicios sociales están descentralizados en las comunidades autónomas y corporaciones locales. Es decir, es el único ámbito en que es cada comunidad autónoma la que despliega este sistema con sus propias leyes. Aquí cada autonomía tiene competencia exclusiva. Esto, por un lado, ha agilizado su desarrollo. Pero, por el otro, conlleva desigualdades territoriales importantes. De hecho, no hay ningún acuerdo que asegure los mínimos derechos sociales que ha de tener la ciudadanía española, independientemente de la comunidad autónoma o localidad en que se viva. En ese sentido, hay autonomías que avanzan en encuadrar los servicios sociales en el ámbito del derecho social, exigible ante la ley y no sujeto a disponibilidad presupuestaria. En cambio, hay otras autonomías que siguen moviéndose en el ámbito de las prestaciones no garantizadas (el servicio o prestación está sujeto a disponibilidad presupuestaria).

Por otro lado, los servicios sociales han sufrido una constante evolución y transformación, particularmente destacada en la última década. Esta asignatura pretende, por un lado, dar cuenta de su evolución histórica, su estructura y su lógica y, por otro, comprender las variables que han condicionado y condicionan estas transformaciones. Para ello, se profundizará en los conceptos clave que han constituido su misma historicidad, su estructura y ordenación, así como en las lógicas que subyacen en las políticas sociales de estos últimos años.

En síntesis, el objetivo de esta asignatura es facilitar a los estudiantes los elementos que garantizan el conocimiento sobre los antecedentes, la evolución y la situación actual de los servicios sociales en España sin perjuicio de las competencias básicas necesarias que permiten un análisis profundo de las transformaciones actuales. Con ello, uno de los objetivos centrales será la reflexión y el diálogo de las distintas aproximaciones que se presentan en los módulos. Asimismo, se intentará concretar el impacto de estas políticas sociales sobre los ciudadanos, la profundización en los criterios técnicos y las herramientas que deben orientar las prácticas profesionales.