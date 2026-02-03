Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Matrícula oberta: últims dies

Assignatura Online de Polítiques socials contemporànies

Presentació

Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció de l'estat del benestar que, juntament amb els altres sistemes de benestar, tenen l'objectiu de garantir la igualtat de drets i oportunitats de tota la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida.

El sistema de serveis socials és el sistema de protecció més jove i s'ha desenvolupat sobretot al llarg dels últims trenta anys. És hereu de les formes antigues de caritat i beneficència, així com dels diversos conceptes de solidaritat i cooperació que van sorgir del moviment obrer. És un dels pilars de l'estat del benestar, juntament amb els sistemes de salut, educació, habitatge, polítiques públiques de tipus ocupacional i protecció contra l'atur.

D'aquesta manera, tenim un sistema sanitari que atén i protegeix la salut o un sistema educatiu que assegura l'accés a l'educació entre els sis i els setze anys. Aquests dos sistemes atenen de manera universal, independentment dels recursos econòmics de què es disposi.

Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció de l'estat del benestar que, juntament amb els altres sistemes de benestar, tenen l'objectiu de garantir la igualtat de drets i oportunitats de tota la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida.

El sistema de serveis socials és el sistema de protecció més jove i s'ha desenvolupat sobretot al llarg dels últims trenta anys. És hereu de les formes antigues de caritat i beneficència, així com dels diversos conceptes de solidaritat i cooperació que van sorgir del moviment obrer. És un dels pilars de l'estat del benestar, juntament amb els sistemes de salut, educació, habitatge, polítiques públiques de tipus ocupacional i protecció contra l'atur.

D'aquesta manera, tenim un sistema sanitari que atén i protegeix la salut o un sistema educatiu que assegura l'accés a l'educació entre els sis i els setze anys. Aquests dos sistemes atenen de manera universal, independentment dels recursos econòmics de què es disposi. Hi ha altres necessitats, com ara l'ocupació, l'habitatge o la garantia de rendes, que també tenen els seus propis sistemes que fan que no depenguem únicament de la nostra capacitat de compra. En totes aquestes àrees, sabem que no depenem únicament dels nostres propis mitjans per tenir cobertes aquestes necessitats.

Ha calgut un llarg recorregut històric i social perquè poguéssim construir un estat que protegís la cobertura de les necessitats dels seus ciutadans. Arribar fins aquí ha implicat un procés de reconeixement de drets. Dit d'una altra manera, ha comportat el reconeixement de totes les persones com a ciutadans i membres de "ple dret" de la comunitat, i una tendència a abolir els privilegis i els drets de classe.

Que els serveis socials s'emmarquin en l'àmbit del dret subjectiu significa que es poden exigir davant la llei, de la mateixa manera que es pot exigir el dret a l'educació o a la salut. Però aquest tema, així com l'organització i la metodologia específica que exigeixen, és molt desigual en el territori espanyol.

En efecte, a diferència dels altres àmbits del benestar, els serveis socials estan descentralitzats en les comunitats autònomes i corporacions locals. És a dir, és l'únic àmbit en què és cada comunitat autònoma qui desplega aquest sistema amb les seves pròpies lleis. Aquí cada autonomia té competència exclusiva. Això, d'una banda, ha agilitzat el desenvolupament del sistema de serveis socials. De l'altra, però, comporta desigualtats territorials importants. De fet, no hi ha cap acord que asseguri els mínims drets socials que ha de tenir la ciutadania espanyola, independentment de la comunitat autònoma o localitat en què es visqui. En aquest sentit, hi ha autonomies que avancen a enquadrar els serveis socials en l'àmbit del dret social, exigible davant la llei i no subjecte a disponibilitat pressupostària. En canvi, n'hi ha d'altres que es continuen movent en l'àmbit de les prestacions no garantides (el servei o prestació està subjecte a disponibilitat pressupostària).

D'altra banda, els serveis socials han experimentat una evolució i una transformació constants, particularment destacades en l'última dècada. Aquesta assignatura té l'objectiu, d'una banda, de mostrar-ne l'evolució històrica, l'estructura i la lògica i, per l'altra, de comprendre les variables que han condicionat i condicionen aquestes transformacions. Per fer-ho, s'aprofundirà en els conceptes clau que han constituït la historicitat, l'estructura i l'ordenació dels serveis socials, així com en les lògiques que hi ha darrere les polítiques socials d'aquests últims anys.

Resumint, l'objectiu d'aquesta assignatura és facilitar als estudiants els elements que garanteixen el coneixement sobre els antecedents, l'evolució i la situació actual dels serveis socials a Espanya sense perjudici de les competències bàsiques necessàries que permeten una anàlisi profunda de les transformacions actuals. Amb això, un dels objectius centrals serà la reflexió i el diàleg de les diferents aproximacions que es presenten en els mòduls. Així mateix, s'intentarà concretar l'impacte d'aquestes polítiques socials sobre els ciutadans, l'aprofundiment en els criteris tècnics i les eines que han d'orientar les pràctiques professionals.

Matrícula oberta: últims dies!

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

L'assignatura Serveis socials del grau d'Educació Social és d'importància clau, ja que aquesta és una professió que promou la millora de les condicions socials que incideixen en el desenvolupament de la persona i la comunitat.

Els educadors i educadores socials són els professionals que faciliten canvis personals i socialsPer fer aquesta tasca, s'han de coordinar amb altres professionals d'aquest i altres àmbits del benestarÉs imprescindible, doncs, poder situar els serveis socials com un dels pilars del benestar i comprendre'n alguns dels components en els àmbits històric, cultural, social, polític i organitzatiu.

En definitiva, l'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant conegui tan bé com sigui possible el mitjà i els recursos amb els quals i des dels quals exercirà la professióEls materials estan proposats com a guia, de manera que puguin ser consultats al llarg de l'exercici professional.

La formació que s'obtindrà en aquesta assignatura pot ser aplicada en diferents àmbits, com ara:

L'assignatura Serveis socials del grau d'Educació Social és d'importància clau, ja que aquesta és una professió que promou la millora de les condicions socials que incideixen en el desenvolupament de la persona i la comunitat.

Els educadors i educadores socials són els professionals que faciliten canvis personals i socialsPer fer aquesta tasca, s'han de coordinar amb altres professionals d'aquest i altres àmbits del benestarÉs imprescindible, doncs, poder situar els serveis socials com un dels pilars del benestar i comprendre'n alguns dels components en els àmbits històric, cultural, social, polític i organitzatiu.

En definitiva, l'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant conegui tan bé com sigui possible el mitjà i els recursos amb els quals i des dels quals exercirà la professióEls materials estan proposats com a guia, de manera que puguin ser consultats al llarg de l'exercici professional.

La formació que s'obtindrà en aquesta assignatura pot ser aplicada en diferents àmbits, com ara:

  • Família, entorn i comunitat.
  • Itineraris d'inclusió social.
  • Cultura i acció socioeducativa.
  • Dependència i acompanyament en l'autonomia.
  • Salut i educació social.
  • Infància, adolescència i acció socioeducativa.
  • Acció socioeducativa i diversitat cultural.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Continguts

Continguts

Amb l'ajuda de diferents autors (Castel, Kasz, Beck, Bauman, Subirats...), aprofundeix en el procés d'exclusió diferenciant els eixos relatius a la vulnerabilitat i a la desafiliació.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

  1. Definir què s'entén per pobresa i exclusió, i ampliar-ne els significats.
  2. Conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica de l'estat del benestar i els serveis socials.
  3. Descriure l'estructuració del sistema de serveis socials i els principis generals d'actuació.
  4. Conèixer els diferents paradigmes que s'utilitzen en el camp social: neoliberal, socialdemòcrata, del decreixement.
  5. Conèixer les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.

Les competències de l'assignatura són:

  1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
  2. Anàlisi i síntesi.
  3. Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
  4. Gestió de la informació.
  5. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.
  6. Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Professorat

Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Polítiques socials contemporànies

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació