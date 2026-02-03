Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

Solicita información
Campus
Online y sin horario
Matrícula abierta: últimos días

Asignatura Online de Programación en C para iniciados en la programación

Presentación

En la asignatura de Fundamentos de Programación, habéis adquirido los conceptos básicos de programación dentro del paradigma clásico o procedimental. En esta asignatura se busca ayudar al estudiante a acabar de asimilar estos conceptos básicos de programación, profundizando en algunos de ellos.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!

Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Hasta este momento, los problemas propuestos se podían resolver con la utilización de herramientas y conceptos teóricos explicados en los módulos de teoría, siguiendo unas guías de buenas prácticas de programación. El objetivo final del estudiante era la obtención de un código que solucionara el problema. En la resolucioón de problemas reales, pero, la obtención de soluciones informáticas para solucionar problemas concretos es una tarea de ingeniería, donde la creatividad y pericia del programador, puede ser la diferencia entre llegar a una solución o que el proyecto fracase.

No existen recetas mágicas para encontrar soluciones factibles a todos los problemas a los que un programador se va a encontrar a lo largo de su vida profesional. La única forma de que el estudiante desarrolle las capacidades de abstracción de problemas y el planteamiento eficiente de soluciones, es mediante la creación de sus propios mecanismos, lo que solamente se consigue con la practica. Por lo tanto, esta será una asignatura mayoritariamente práctica, donde el estudiante se deberá enfrentar a problemas más complejos y tener en cuenta aspectos de optimización de código para encontrar soluciones que no solamente funcionen, sino que además sean eficientes en términos de velocidad y utilización de memória.

Hasta este momento, los problemas propuestos se podían resolver con la utilización de herramientas y conceptos teóricos explicados en los módulos de teoría, siguiendo unas guías de buenas prácticas de programación. El objetivo final del estudiante era la obtención de un código que solucionara el problema. En la resolucioón de problemas reales, pero, la obtención de soluciones informáticas para solucionar problemas concretos es una tarea de ingeniería, donde la creatividad y pericia del programador, puede ser la diferencia entre llegar a una solución o que el proyecto fracase.

No existen recetas mágicas para encontrar soluciones factibles a todos los problemas a los que un programador se va a encontrar a lo largo de su vida profesional. La única forma de que el estudiante desarrolle las capacidades de abstracción de problemas y el planteamiento eficiente de soluciones, es mediante la creación de sus propios mecanismos, lo que solamente se consigue con la practica. Por lo tanto, esta será una asignatura mayoritariamente práctica, donde el estudiante se deberá enfrentar a problemas más complejos y tener en cuenta aspectos de optimización de código para encontrar soluciones que no solamente funcionen, sino que además sean eficientes en términos de velocidad y utilización de memória.

Siguiendo con lo que se ha iniciado en la asignatura de Fundamentos de Programación, esta asignatura utilizará el lenguaje de programación C para codificar la solución a los problemas propuestos.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

Contenidos

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se han dividido en 5 bloques teóricos:

  1. Diseño descendente.
  2. Estructuras de datos básicos: Listas, Pilas y Colas.
  3. Recursividad.
  4. Técnicas de análisis de algoritmos (complejidad algorítmica y eficiencia).
  5. Algoritmos de busca y clasificación (busca lineal, busca binaria, método de la burbuja, ordenación por inserción, ordenación por selección, etc...).

y 5 bloques prácticos:

  1. Introducción a las herramientas de programación: Entorno a desarrollo (IDE), compilador, intérprete y depurador.
  2. El lenguaje de programación C.
  3. Gestión de la memoria.
  4. Entrada y Salida.
  5. Implementación de algoritmos complejas.

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

  1. Saber escribir e implementar un algoritmo que satisfaga unos requerimientos preestablecidos aplicando la metodología más adecuada.
  2. Saber calcular la complejidad de un algoritmo y ser capaces de comparar las eficiencias de distintas soluciones posibles para solucionar un problema dado.
  3. Conocer en profundidad los lenguajes y herramientas de programación (IDE) más actuales y populares.
  4. Conocer los distintos mecanismos para ejecutar una aplicación (compiladores, intérpretes, etc.).
  5. Conocer profundamente los recursos existentes para depurar un programa.
  6. Saber implementar (codificar) cualquier diseño de programa.
  7. Saber elegir la estructura modular y de datos necesaria para construir una aplicación informática.
  8. Ser capaces de entender algoritmos y programas escritos (en un lenguaje de programación concreto) por otras personas, y conocer los algoritmos y componentes de bibliotecas más aceptados para problemas concretos (por ejemplo, la manipulación de datos, etc.

Objetivos y competencias


Los objetivos de la asignatura son:

  1. Saber escribir e implementar un algoritmo que satisfaga unos requerimientos preestablecidos aplicando la metodología más adecuada.
  2. Saber calcular la complejidad de un algoritmo y ser capaces de comparar las eficiencias de distintas soluciones posibles para solucionar un problema dado.
  3. Conocer en profundidad los lenguajes y herramientas de programación (IDE) más actuales y populares.
  4. Conocer los distintos mecanismos para ejecutar una aplicación (compiladores, intérpretes, etc.).
  5. Conocer profundamente los recursos existentes para depurar un programa.
  6. Saber implementar (codificar) cualquier diseño de programa.
  7. Saber elegir la estructura modular y de datos necesaria para construir una aplicación informática.
  8. Ser capaces de entender algoritmos y programas escritos (en un lenguaje de programación concreto) por otras personas, y conocer los algoritmos y componentes de bibliotecas más aceptados para problemas concretos (por ejemplo, la manipulación de datos, etc.).
  9. Conocer las buenas prácticas de programación (tabulación, comentarios, documentación, política de nombres, etc.).

Las competencias de la asignatura son:

  1. Capacidad de diseñar y construir aplicaciones informáticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización.
  2. Conocimientos básicos sobre el uso y la programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación a la ingeniería.
Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

Profesorado

Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Esta asignatura es la continuación de Fundamentos de programación, se recomienda tenerla superada.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?
logo uoc

¿Quieres saber más?

Envíanos tus datos y descubre todo lo que quieres saber.

Solicita información