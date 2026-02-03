Asignatura de Programación en C para iniciados en la programación

No existen recetas mágicas para encontrar soluciones factibles a todos los problemas a los que un programador se va a encontrar a lo largo de su vida profesional. La única forma de que el estudiante desarrolle las capacidades de abstracción de problemas y el planteamiento eficiente de soluciones, es mediante la creación de sus propios mecanismos, lo que solamente se consigue con la practica. Por lo tanto, esta será una asignatura mayoritariamente práctica, donde el estudiante se deberá enfrentar a problemas más complejos y tener en cuenta aspectos de optimización de código para encontrar soluciones que no solamente funcionen, sino que además sean eficientes en términos de velocidad y utilización de memória.

Hasta este momento, los problemas propuestos se podían resolver con la utilización de herramientas y conceptos teóricos explicados en los módulos de teoría, siguiendo unas guías de buenas prácticas de programación. El objetivo final del estudiante era la obtención de un código que solucionara el problema. En la resolucioón de problemas reales, pero, la obtención de soluciones informáticas para solucionar problemas concretos es una tarea de ingeniería, donde la creatividad y pericia del programador, puede ser la diferencia entre llegar a una solución o que el proyecto fracase.

Hasta este momento, los problemas propuestos se podían resolver con la utilización de herramientas y conceptos teóricos explicados en los módulos de teoría, siguiendo unas guías de buenas prácticas de programación. El objetivo final del estudiante era la obtención de un código que solucionara el problema. En la resolucioón de problemas reales, pero, la obtención de soluciones informáticas para solucionar problemas concretos es una tarea de ingeniería, donde la creatividad y pericia del programador, puede ser la diferencia entre llegar a una solución o que el proyecto fracase.

No existen recetas mágicas para encontrar soluciones factibles a todos los problemas a los que un programador se va a encontrar a lo largo de su vida profesional. La única forma de que el estudiante desarrolle las capacidades de abstracción de problemas y el planteamiento eficiente de soluciones, es mediante la creación de sus propios mecanismos, lo que solamente se consigue con la practica. Por lo tanto, esta será una asignatura mayoritariamente práctica, donde el estudiante se deberá enfrentar a problemas más complejos y tener en cuenta aspectos de optimización de código para encontrar soluciones que no solamente funcionen, sino que además sean eficientes en términos de velocidad y utilización de memória.

Siguiendo con lo que se ha iniciado en la asignatura de Fundamentos de Programación, esta asignatura utilizará el lenguaje de programación C para codificar la solución a los problemas propuestos.