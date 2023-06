Assignatura de Programació en C per a iniciats en la programació

No existeixen receptes màgiques per a trobar solucions factibles a tots els problemes als que un programador es pot enfrontar al llarg de la seva vida professional. La única manera de que l'estudiant desenvolupi les capacitats d'abstracció de problemes i plantejament eficient de solucions, és mitjançant la creació dels seus propis mecanismes, cosa que només s'aconsegueix amb la pràctica. Per tant...

Fins a aquest moment, els problemes proposats es podien resoldre amb la utilització de les eines i conceptes teòrics explicats en els mòduls de teoria, seguint unes guies de bones pràctiques de programació. L'objectiu final de l'estudiant era l'obtenció d'un codi que resolgués el problema. En la resolució de problemes reals, però, l'obtenció de solucions informàtiques per resoldre problemes concrets és una tasca d'enginyeria, on la creativitat i perícia del programador pot ser la diferència entre arribar a una solució o que el projecte fracassi.

Fins a aquest moment, els problemes proposats es podien resoldre amb la utilització de les eines i conceptes teòrics explicats en els mòduls de teoria, seguint unes guies de bones pràctiques de programació. L'objectiu final de l'estudiant era l'obtenció d'un codi que resolgués el problema. En la resolució de problemes reals, però, l'obtenció de solucions informàtiques per resoldre problemes concrets és una tasca d'enginyeria, on la creativitat i perícia del programador pot ser la diferència entre arribar a una solució o que el projecte fracassi.

No existeixen receptes màgiques per a trobar solucions factibles a tots els problemes als que un programador es pot enfrontar al llarg de la seva vida professional. La única manera de que l'estudiant desenvolupi les capacitats d'abstracció de problemes i plantejament eficient de solucions, és mitjançant la creació dels seus propis mecanismes, cosa que només s'aconsegueix amb la pràctica. Per tant, aquesta serà una assignatura majoritàriament pràctica, on l'estudiant haurà d'afrontar problemes més complexes i tenir en compte aspectes d'optimització del codi per trobar solucions que no només funcionin, sinó que també siguin eficients en termes de velocitat i d'utilització de la memòria.

Seguint amb el que s'ha iniciat a l'assignatura de Fonaments de Programació, aquesta assignatura utilitzarà el llenguatge de programació C per tal de codificar les solucions als problemes proposats.