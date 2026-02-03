Asignatura de Procedimientos tributarios

Asimismo, la amplitud de la materia, hace aconsejable ofrecer al estudiante la posibilidad de abordar el estudio de los procedimientos tributarios, pues, como es sabido, las especialidades de estos procedimientos tanto respecto del procedimiento administrativo común, como de los diversos procedimientos tributarios entre sí, los hacen merecedores de una extensa y detallada regulación, de diverso rango normativo y sobre la que existe una abundante jurisprudencia.

No obstante, resulta obvio que la variedad y complejidad de esta materia, que engloba los procedimientos tributarios de gestión, inspección, recaudación, revisión y sancionador, hace que no sea posible abordar su estudio con detenimiento en el estrecho marco del citado módulo didáctico. Si a ello se añade que se trata de una materia muy dinámica, inmersa en un proceso continuo de experimentación y transformación, cuyos contenidos son requeridos desde distintos ámbitos profesionales de dentro y fuera de la Administración, que tiene una evidente trascendencia práctica y cuya esencia es de carácter jurídico, su justificación y la oportunidad de su articulación como asignatura optativa de la Licenciatura de Derecho es clara.

No obstante, resulta obvio que la variedad y complejidad de esta materia, que engloba los procedimientos tributarios de gestión, inspección, recaudación, revisión y sancionador, hace que no sea posible abordar su estudio con detenimiento en el estrecho marco del citado módulo didáctico. Si a ello se añade que se trata de una materia muy dinámica, inmersa en un proceso continuo de experimentación y transformación, cuyos contenidos son requeridos desde distintos ámbitos profesionales de dentro y fuera de la Administración, que tiene una evidente trascendencia práctica y cuya esencia es de carácter jurídico, su justificación y la oportunidad de su articulación como asignatura optativa de la Licenciatura de Derecho es clara.

Asimismo, la amplitud de la materia, hace aconsejable ofrecer al estudiante la posibilidad de abordar el estudio de los procedimientos tributarios, pues, como es sabido, las especialidades de estos procedimientos tanto respecto del procedimiento administrativo común, como de los diversos procedimientos tributarios entre sí, los hacen merecedores de una extensa y detallada regulación, de diverso rango normativo y sobre la que existe una abundante jurisprudencia. De ahí la importancia de la consulta y correcto manejo de los textos normativos aplicables en esta materia.

No en vano se ha de tener en cuenta, por un lado, que el procedimiento es el marco en el que tiene lugar la relación entre la Administración Tributaria y el obligado tributario; y, por el otro, la obligatoriedad del procedimiento respecto de la Administración, que se erige en garantía de los derechos de los obligados tributarios frente a la actuación de aquella.