Asignatura de Procedimientos tributarios

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Asignatura Online de Procedimientos tributarios

Presentación

La asignatura Procedimientos tributarios tiene por objeto el estudio de los cauces procedimentales que articulan la efectiva aplicación de los tributos. Su objeto es, pues, el marco común de la aplicación práctica del sistema tributario, fenómeno general que alcanza a la totalidad de los ciudadanos y que se plasma en una serie de procedimientos a los que ya se hizo referencia brevemente en el módulo didáctico número 5 de los materiales de Derecho Financiero y Tributario I, titulado "Ordenación formal del tributo: los procedimientos tributarios".
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No obstante, resulta obvio que la variedad y complejidad de esta materia, que engloba los procedimientos tributarios de gestión, inspección, recaudación, revisión y sancionador, hace que no sea posible abordar su estudio con detenimiento en el estrecho marco del citado módulo didáctico. Si a ello se añade que se trata de una materia muy dinámica, inmersa en un proceso continuo de experimentación y transformación, cuyos contenidos son requeridos desde distintos ámbitos profesionales de dentro y fuera de la Administración, que tiene una evidente trascendencia práctica y cuya esencia es de carácter jurídico, su justificación y la oportunidad de su articulación como asignatura optativa de la Licenciatura de Derecho es clara.

Asimismo, la amplitud de la materia, hace aconsejable ofrecer al estudiante la posibilidad de abordar el estudio de los procedimientos tributarios, pues, como es sabido, las especialidades de estos procedimientos tanto respecto del procedimiento administrativo común, como de los diversos procedimientos tributarios entre sí, los hacen merecedores de una extensa y detallada regulación, de diverso rango normativo y sobre la que existe una abundante jurisprudencia.

No obstante, resulta obvio que la variedad y complejidad de esta materia, que engloba los procedimientos tributarios de gestión, inspección, recaudación, revisión y sancionador, hace que no sea posible abordar su estudio con detenimiento en el estrecho marco del citado módulo didáctico. Si a ello se añade que se trata de una materia muy dinámica, inmersa en un proceso continuo de experimentación y transformación, cuyos contenidos son requeridos desde distintos ámbitos profesionales de dentro y fuera de la Administración, que tiene una evidente trascendencia práctica y cuya esencia es de carácter jurídico, su justificación y la oportunidad de su articulación como asignatura optativa de la Licenciatura de Derecho es clara.

Asimismo, la amplitud de la materia, hace aconsejable ofrecer al estudiante la posibilidad de abordar el estudio de los procedimientos tributarios, pues, como es sabido, las especialidades de estos procedimientos tanto respecto del procedimiento administrativo común, como de los diversos procedimientos tributarios entre sí, los hacen merecedores de una extensa y detallada regulación, de diverso rango normativo y sobre la que existe una abundante jurisprudencia. De ahí la importancia de la consulta y correcto manejo de los textos normativos aplicables en esta materia.

No en vano se ha de tener en cuenta, por un lado, que el procedimiento es el marco en el que tiene lugar la relación entre la Administración Tributaria y el obligado tributario; y, por el otro, la obligatoriedad del procedimiento respecto de la Administración, que se erige en garantía de los derechos de los obligados tributarios frente a la actuación de aquella.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 297 €

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Asignatura de Procedimientos tributarios

Contenidos

Contenidos

  • Aspectos generales
  • Procedimiento de gestión
  • Procedimiento de inspección
  • Procedimiento de recaudación
  • Procedimiento sancionador
  • Procedimiento de revisión

Objetivos y competencias

Objetivos:

  1. Identificar los distintos procedimientos tributarios y la finalidad que persiguen los entes públicos en su desarrollo.
  2. Comprender las relaciones que se establecen entre los distintos procedimientos tributarios.
  3. Individualizar las fases que componen los procedimientos tributarios y los actos que las integran.
  4. Entender las distintas incidencias que pueden suceder en la tramitación de los procedimientos tributarios.
  5. Conocer las consecuencias que tienen las acciones u omisiones de los obligados tributarios en todos los procedimientos.
  6. Asimilar los cauces procedimentales a disposición de la Administración tributaria para controlar y reaccionar contra las actuaciones de los obligados.
  7. Conocer las vías de oposición de los obligados a los actos de la Administración tributaria.

Competencias transversales:

  1. Resolver situaciones conflictivas o problemáticas tributarias con decisión y criterios claros.

Objetivos y competencias


Objetivos:

  1. Identificar los distintos procedimientos tributarios y la finalidad que persiguen los entes públicos en su desarrollo.
  2. Comprender las relaciones que se establecen entre los distintos procedimientos tributarios.
  3. Individualizar las fases que componen los procedimientos tributarios y los actos que las integran.
  4. Entender las distintas incidencias que pueden suceder en la tramitación de los procedimientos tributarios.
  5. Conocer las consecuencias que tienen las acciones u omisiones de los obligados tributarios en todos los procedimientos.
  6. Asimilar los cauces procedimentales a disposición de la Administración tributaria para controlar y reaccionar contra las actuaciones de los obligados.
  7. Conocer las vías de oposición de los obligados a los actos de la Administración tributaria.

Competencias transversales:

  1. Resolver situaciones conflictivas o problemáticas tributarias con decisión y criterios claros.
  2. Aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas situaciones.

Competencias específicas:

  1. Búsqueda, obtención y uso de las fuentes jurídicas tributarias (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
  2. Identificación de los principios jurídicos del ámbito tributario, así como las instituciones jurídico-tributarias.
  3. Interpretación de los textos tributarios desde una perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios jurídico-tributarios como herramienta de análisis.
  4. Aplicación de los principios del Derecho Financiero y Tributario de acuerdo con los valores éticos.
  5. Análisis crítico del ordenamiento tributario.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Procedimientos tributarios

Profesorado

Asignatura de Procedimientos tributarios

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Asignatura de Procedimientos tributarios

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
297 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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