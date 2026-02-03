Assignatura de Procediments tributaris

Assignatura Online de Procediments tributaris
Presentació
Aquesta assignatura estudia les vies procedimentals que articulen l'aplicació efectiva dels tributs, és a dir, el marc comú de l'aplicació pràctica del sistema tributari, fenomen general que afecta la totalitat dels ciutadans i que es plasma en una sèrie de procediments. Els procediments són el marc en què té lloc la relació entre l'Administració tributària i l'obligat tributari; recíprocament, l'obligatorietat del procediment respecte de l'Administració s'erigeix en garantia dels drets dels obligats tributaris davant l'actuació d'aquesta.
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Els continguts d'aquesta matèria engloben els procediments tributaris de gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionadors, que són requisits naturals per a diferents àmbits professionals de dins i fora de l'Administració i tenen una transcendència pràctica evident.
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