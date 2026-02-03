Asignatura de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Programación en Python para data science dota al estudiante de unas bases de programación en Python que le permiten afrontar pequeños proyectos de análisis de datos.

La asignatura está pensada para estudiantes que, tanto si tienen conocimientos previos en programación como si no, quieran aprender a programar en Python. Con este objetivo, se estructura en dos grandes bloques.

En primer lugar, se presenta una introducción básica a Python y se describen los conceptos de programación básicos, así como las estructuras principales de control, con ejemplos prácticos de cómo implementarlos en Python.

En segundo lugar, se presentan las librerías de Python más usadas en el ámbito de la ciencia de datos y se sigue el ciclo habitual de la ciencia de datos (captura, preprocesamiento, análisis y visualización) repasando las técnicas básicas de cada etapa y mostrando cómo implementarlas en Python.