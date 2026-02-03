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Asignatura Online de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Presentación

La asignatura Fundamentos de programación: Programación en Python para data science es una asignatura práctica que permite aprender el lenguaje Python mediante la resolución de problemas típicos del campo del análisis de datos o data science.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Programación en Python para data science dota al estudiante de unas bases de programación en Python que le permiten afrontar pequeños proyectos de análisis de datos.

La asignatura está pensada para estudiantes que, tanto si tienen conocimientos previos en programación como si no, quieran aprender a programar en Python. Con este objetivo, se estructura en dos grandes bloques.

En primer lugar, se presenta una introducción básica a Python y se describen los conceptos de programación básicos, así como las estructuras principales de control, con ejemplos prácticos de cómo implementarlos en Python.

En segundo lugar, se presentan las librerías de Python más usadas en el ámbito de la ciencia de datos y se sigue el ciclo habitual de la ciencia de datos (captura, preprocesamiento, análisis y visualización) repasando las técnicas básicas de cada etapa y mostrando cómo implementarlas en Python.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Contenidos

Contenidos

El curso de Programación en Python para data science tiene una duración de un semestre y trabaja los siguientes contenidos:

Instalación y configuración del entorno de programación Python

Breve introducción a la programación en Python

  • Sintaxis básica
  • Variables y tipos de variables

Conceptos avanzados de Python

  • Operadores
  • Estructuras de control
  • Funciones
  • Escritura y lectura de ficheros

Librerías científicas en Python

  • NumPy
  • matplotlib
  • SciPy
  • Pandas

Captura de datos en Python

  • Obtención de datos mediante API
  • Obtención de datos mediante crawling de sitios web

Preprocesamiento de datos en Python

  • Preparación de datos
  • Reducción de datos

Introducción al análisis de datos en Python

  • Estadística
  • Aprendizaje supervisado: clasificación
  • Aprendizaje no supervisado: clustering
  • Evaluación de modelos

Visualización de datos en Python

  • Tipo de visualizaciones de datos
  • Librerías de visualización de datos

Objetivos y competencias

 

Objetivos

 

El principal objetivo es proporcionar a los estudiantes una introducción a la programación con el lenguaje Python orientada a la ciencia de datos. Esta asignatura ofrece también una introducción a las librerías de Python más usadas en el ámbito de la ciencia de datos.

 

Competencias

 

Al finalizar el curso, el estudiante obtendrá las siguientes competencias:

  • Habilidades técnicas básicas respecto a la programación en Python para la ciencia de datos, que servirán como base para el aprendizaje de técnicas más complejas.
  • Capacidad para comunicarse de manera oral y escrita en la vida académica y profesional.
  • Capacidad para proponer soluciones innovadoras y tomar decisiones.
  • Capacidad para la comprensión, el análisis y la síntesis.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Profesorado

Asignatura de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para el seguimiento adecuado de esta asignatura, es recomendable tener conocimientos básicos de matemáticas.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Fundamentos de programación para la ciencia de datos, en Python

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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