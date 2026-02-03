Assignatura de Fonaments de programació per a la ciència de dades, en Python

Assignatura Online de Fonaments de programació per a la ciència de dades, en Python
Presentació
L'assignatura Fonaments de programació: Programació en Python per a data science és una assignatura pràctica que permet aprendre el llenguatge Python mitjançant la resolució de problemes típics del camp de l'anàlisi de dades o data science.
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Programació en Python per a data science dota l'estudiant d'unes bases de programació en Python que li permeten afrontar petits projectes d'anàlisi de dades.
L'assignatura està pensada per a estudiants que, tant si tenen coneixements previs en programació com si no, vulguin aprendre a programar en Python. Amb aquest objectiu, s'estructura en dos grans blocs.
En primer lloc, es presenta una introducció bàsica a Python i es descriuen els conceptes de programació bàsics, com també les estructures principals de control, amb exemples pràctics de com implementar-los en Python.
En segon lloc, es presenten les llibreries de Python més usades en l'àmbit de la ciència de dades i se segueix el cicle habitual de la ciència de dades (captura, preprocessament, anàlisi i visualització) repassant les tècniques bàsiques de cada etapa i mostrant com implementar-les en Python.
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