Asignatura de Introducción a las Relaciones Internacionales

Asignatura Online de Introducción a las Relaciones Internacionales
Presentación
La asignatura está planteada como una introducción al estudio de las relaciones internacionales. Hay que entenderla, pues, como una primera aproximación a esta disciplina académica que se desarrollará con más profundidad en asignaturas posteriores del plan de estudios del grado de Relaciones Internacionales.
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Su objetivo es doble. Por un lado, pretende presentar las principales corrientes teóricas e instrumentos analíticos que caracterizan la disciplina de las relaciones internacionales como campo de estudio. Por el otro, quiere aplicar estos conocimientos para comprender los fundamentos del sistema internacional contemporáneo, tanto a sus actores como a sus dinámicas de funcionamiento y evolución histórica.
La asignatura se divide en tres partes diferenciadas. En primer lugar, se introducen los principales conceptos, teorías e instrumentos analíticos propios del estudio de las relaciones internacionales. En segundo lugar, se estudia la evolución de las fracturas más importantes del sistema internacional contemporáneo, con especial énfasis en las fractures este-oeste y centro-periferia, que han caracterizado buena parte del siglo XX en el marco de la Guerra Fría. En tercer lugar, se analizan los principales procesos de cambio y de transformación del sistema internacional de la Posguerra Fría a raíz de fenómenos como la globalización.
Su objetivo es doble. Por un lado, pretende presentar las principales corrientes teóricas e instrumentos analíticos que caracterizan la disciplina de las relaciones internacionales como campo de estudio. Por el otro, quiere aplicar estos conocimientos para comprender los fundamentos del sistema internacional contemporáneo, tanto a sus actores como a sus dinámicas de funcionamiento y evolución histórica.
La asignatura se divide en tres partes diferenciadas. En primer lugar, se introducen los principales conceptos, teorías e instrumentos analíticos propios del estudio de las relaciones internacionales. En segundo lugar, se estudia la evolución de las fracturas más importantes del sistema internacional contemporáneo, con especial énfasis en las fractures este-oeste y centro-periferia, que han caracterizado buena parte del siglo XX en el marco de la Guerra Fría. En tercer lugar, se analizan los principales procesos de cambio y de transformación del sistema internacional de la Posguerra Fría a raíz de fenómenos como la globalización.
Así, pues, la asignatura ofrece una visión global sobre cómo la disciplina se interroga sobre los fenómenos internacionales y qué contribuciones ha aportado para entenderlos y darles respuesta. En conjunto, la asignatura tiene que permitir al estudiante identificar los principales temas de las relaciones internacionales y hacerle disponer de instrumentos analíticos básicos que le ayuden a comprender el mundo actual.
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