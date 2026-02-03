Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

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Assignatura Online d'Introducció a les Relacions Internacionals

Presentació

L'assignatura està plantejada com una introducció a l'estudi de les relacions internacionals. Cal entendre-la, doncs, com una primera aproximació a aquesta disciplina acadèmica que es desenvoluparà amb més profunditat en assignatures posteriors del pla d'estudis del grau de Relacions Internacionals.
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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

El seu objectiu és doble. D'una banda, pretén presentar els principals corrents teòrics i instruments analítics que caracteritzen la disciplina de les relacions internacionals com a camp d'estudi. De l'altra, vol aplicar aquests coneixements per a comprendre els fonaments del sistema internacional contemporani, tant els seus actors com les seves dinàmiques de funcionament i evolució històrica.

L'assignatura es divideix en tres parts diferenciades. En primer lloc, s'introdueixen els principals conceptes, teories i instruments analítics propis de l'estudi de les relacions internacionals. En segon lloc, s'estudia l'evolució de les fractures més importants del sistema internacional contemporani, amb especial èmfasi en les fractures est-oest i centre-perifèria, que han caracteritzat bona part del segle XX en el marc de la Guerra Freda. En tercer lloc, s'analitzen els principals processos de canvi i de transformació del sistema internacional de la Postguerra Freda arran de fenòmens com la globalització.

El seu objectiu és doble. D'una banda, pretén presentar els principals corrents teòrics i instruments analítics que caracteritzen la disciplina de les relacions internacionals com a camp d'estudi. De l'altra, vol aplicar aquests coneixements per a comprendre els fonaments del sistema internacional contemporani, tant els seus actors com les seves dinàmiques de funcionament i evolució històrica.

L'assignatura es divideix en tres parts diferenciades. En primer lloc, s'introdueixen els principals conceptes, teories i instruments analítics propis de l'estudi de les relacions internacionals. En segon lloc, s'estudia l'evolució de les fractures més importants del sistema internacional contemporani, amb especial èmfasi en les fractures est-oest i centre-perifèria, que han caracteritzat bona part del segle XX en el marc de la Guerra Freda. En tercer lloc, s'analitzen els principals processos de canvi i de transformació del sistema internacional de la Postguerra Freda arran de fenòmens com la globalització.

Així, doncs, l'assignatura ofereix una visió global sobre com la disciplina s'interroga sobre els fenòmens internacionals i quines contribucions ha aportat per a entendre'ls i donar-los resposta. En conjunt, l'assignatura ha de permetre a l'estudiant identificar els temes principals de les relacions internacionals i fer-lo disposar d'instruments analítics bàsics que l'ajudin a comprendre el món actual.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

Continguts

Continguts

1. L'estudi de les relacions internacionals. Marc teòric. Teoria i conceptes.

  • Les relacions internacionals com a àrea d'estudi.
  • Les grans tradicions de pensament: Maquiavel, Hobbes, Grotius, Kant.
  • Les grans aproximacions teoritzants: idealisme, marxisme, realisme, transnacionalisme, estructuralisme.
  • El constructivisme i el «quart debat»: tendències actuals de la teoria de les relacions internacionals.
  • El concepte de règim internacional i nous corrents teòrics.
  • Reflexions sobre poder, ordre i moralitat en les relacions internacionals.

2. L'estudi de les relacions internacionals. Marc teòric. El sistema internacional. Instruments d'anàlisi.

  • Els actors del sistema internacional: definició i tipologia.
  • L'estructura del sistema internacional.
  • Dinàmiques del sistema internacional.

3. El sistema internacional de la Guerra Freda.

Continguts


1. L'estudi de les relacions internacionals. Marc teòric. Teoria i conceptes.

  • Les relacions internacionals com a àrea d'estudi.
  • Les grans tradicions de pensament: Maquiavel, Hobbes, Grotius, Kant.
  • Les grans aproximacions teoritzants: idealisme, marxisme, realisme, transnacionalisme, estructuralisme.
  • El constructivisme i el «quart debat»: tendències actuals de la teoria de les relacions internacionals.
  • El concepte de règim internacional i nous corrents teòrics.
  • Reflexions sobre poder, ordre i moralitat en les relacions internacionals.

2. L'estudi de les relacions internacionals. Marc teòric. El sistema internacional. Instruments d'anàlisi.

  • Els actors del sistema internacional: definició i tipologia.
  • L'estructura del sistema internacional.
  • Dinàmiques del sistema internacional.

3. El sistema internacional de la Guerra Freda.

  • La fractura est-oest i la Guerra Freda.
  • Bipolarisme politicomilitar i hegemonia econòmica dels Estats Units.
  • La dissensió entre els blocs i el multipolarisme econòmic.
  • La fractura centre-perifèria i el problema nord-sud.
  • L'aparició d'un tercer bloc.
  • Evolució i declivi de la perifèria.
  • Segona Guerra Freda i canvis en el sistema econòmic internacional.
  • Fi de la distensió i renovació de la Guerra Freda.
  • Cap al final de la Guerra Freda.
  • Un món econòmic interdependent.

4. El sistema internacional global.

  • Desenvolupament econòmic i globalització.
  • La globalització econòmica.
  • La globalització desigual.
  • Tendències del sistema internacional de la Postguerra Freda.
  • Globalització i reptes globals.
  • Tendències del sistema internacional.

Objectius i competències

Objectius

  • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics i els principals instruments d'anàlisi de la disciplina de les relacions internacionals.
  • Conèixer l'estructura del sistema internacional, els seus actors bàsics i les seves dinàmiques de funcionament principals.
  • Comprendre les grans fractures que caracteritzen el sistema internacional contemporani i la seva evolució històrica.
  • Reflexionar sobre els grans processos de canvi que estan transformant el sistema internacional actual.


Competències

Competències bàsiques:

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar professionalment els seus coneixements a la seva feina o vocació i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Objectius i competències


Objectius

  • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics i els principals instruments d'anàlisi de la disciplina de les relacions internacionals.
  • Conèixer l'estructura del sistema internacional, els seus actors bàsics i les seves dinàmiques de funcionament principals.
  • Comprendre les grans fractures que caracteritzen el sistema internacional contemporani i la seva evolució històrica.
  • Reflexionar sobre els grans processos de canvi que estan transformant el sistema internacional actual.


Competències

Competències bàsiques:

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar professionalment els seus coneixements a la seva feina o vocació i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals:

  • Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.
  • Debatre i formular raonaments crítics.
  • Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
  • Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.

Competències transversals:

  • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

  • Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
  • Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
  • Saber aplicar les teories principals de la ciència política a l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
  • Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar a l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
  • Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

Professorat

Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
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    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

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    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

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89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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