Assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals

Assignatura Online d'Introducció a les Relacions Internacionals
Presentació
L'assignatura està plantejada com una introducció a l'estudi de les relacions internacionals. Cal entendre-la, doncs, com una primera aproximació a aquesta disciplina acadèmica que es desenvoluparà amb més profunditat en assignatures posteriors del pla d'estudis del grau de Relacions Internacionals.
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El seu objectiu és doble. D'una banda, pretén presentar els principals corrents teòrics i instruments analítics que caracteritzen la disciplina de les relacions internacionals com a camp d'estudi. De l'altra, vol aplicar aquests coneixements per a comprendre els fonaments del sistema internacional contemporani, tant els seus actors com les seves dinàmiques de funcionament i evolució històrica.
L'assignatura es divideix en tres parts diferenciades. En primer lloc, s'introdueixen els principals conceptes, teories i instruments analítics propis de l'estudi de les relacions internacionals. En segon lloc, s'estudia l'evolució de les fractures més importants del sistema internacional contemporani, amb especial èmfasi en les fractures est-oest i centre-perifèria, que han caracteritzat bona part del segle XX en el marc de la Guerra Freda. En tercer lloc, s'analitzen els principals processos de canvi i de transformació del sistema internacional de la Postguerra Freda arran de fenòmens com la globalització.
El seu objectiu és doble. D'una banda, pretén presentar els principals corrents teòrics i instruments analítics que caracteritzen la disciplina de les relacions internacionals com a camp d'estudi. De l'altra, vol aplicar aquests coneixements per a comprendre els fonaments del sistema internacional contemporani, tant els seus actors com les seves dinàmiques de funcionament i evolució històrica.
L'assignatura es divideix en tres parts diferenciades. En primer lloc, s'introdueixen els principals conceptes, teories i instruments analítics propis de l'estudi de les relacions internacionals. En segon lloc, s'estudia l'evolució de les fractures més importants del sistema internacional contemporani, amb especial èmfasi en les fractures est-oest i centre-perifèria, que han caracteritzat bona part del segle XX en el marc de la Guerra Freda. En tercer lloc, s'analitzen els principals processos de canvi i de transformació del sistema internacional de la Postguerra Freda arran de fenòmens com la globalització.
Així, doncs, l'assignatura ofereix una visió global sobre com la disciplina s'interroga sobre els fenòmens internacionals i quines contribucions ha aportat per a entendre'ls i donar-los resposta. En conjunt, l'assignatura ha de permetre a l'estudiant identificar els temes principals de les relacions internacionals i fer-lo disposar d'instruments analítics bàsics que l'ajudin a comprendre el món actual.
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