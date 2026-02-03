Asignatura de Seminario de historia del arte

Asignatura Online de Seminario de historia del arte
Presentación
El Seminario de historia del arte no pretende explicar una historia del arte tradicional y lineal, sino al contrario: en esta asignatura veremos que la historia del arte es un relato no lineal y unívoco. Nos centraremos en dar herramientas para responder a preguntas básicas como «¿Qué es el arte?», «¿Qué es lo que convierte a un objeto en una obra de arte?», «¿Qué y quién es un artista?», «¿Por qué cambian los estilos?», etc.
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Así, a lo largo de los cuatro grandes bloques en los que hemos dividido la asignatura veremos la evolución histórica del concepto y la función del arte y de la producción artística, nos centraremos en la evolución histórica del concepto y de la función del artista y, finalmente, trabajaremos la recepción de la obra de arte y cómo ha evolucionado el papel del espectador a lo largo de la historia.
Se trata de una asignatura que forma parte del grado de Artes y que nos ayudará a reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente en arte, y sobre el papel del arte y del artista a lo largo del tiempo y en culturas diversas.
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