Asignatura de Seminario de historia del arte

En este primer bloque nos centraremos en plantear las cuestiones básicas que constituyen el mundo del arte, e intentaremos responder a las siguientes preguntas:

Así, reflexionaremos, entre otros muchos temas, sobre qué es el arte, quién o qué es un artista, cuál es el papel del espectador, la universalidad o no del arte y el artista, etc. Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaremos esta asignatura a partir de unos módulos y una selección de lecturas, que hemos agrupado en cuatro unidades temáticas amplias:

Queremos plantear una visión del arte y de la obra de arte no como un hecho aislado, sino como un elemento integrado en una cultura, y por eso hemos seleccionado una serie de textos que nos ayudarán a obtener una visión global y abierta que sirva al estudiante de clave interpretativa para poder profundizar en cuestiones relativas al arte, la historia del arte, el artista y el espectador.

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Queremos plantear una visión del arte y de la obra de arte no como un hecho aislado, sino como un elemento integrado en una cultura, y por eso hemos seleccionado una serie de textos que nos ayudarán a obtener una visión global y abierta que sirva al estudiante de clave interpretativa para poder profundizar en cuestiones relativas al arte, la historia del arte, el artista y el espectador.

Así, reflexionaremos, entre otros muchos temas, sobre qué es el arte, quién o qué es un artista, cuál es el papel del espectador, la universalidad o no del arte y el artista, etc. Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaremos esta asignatura a partir de unos módulos y una selección de lecturas, que hemos agrupado en cuatro unidades temáticas amplias:

BLOQUE 1: Sobre el arte

En este primer bloque nos centraremos en plantear las cuestiones básicas que constituyen el mundo del arte, e intentaremos responder a las siguientes preguntas:

¿Por qué el arte es un concepto tan ambiguo?

¿Cómo podemos posicionarnos ante una obra de arte?

¿Cómo podemos interpretar una obra de arte?

¿De qué manera la técnica constituye un componente vinculado al significado?

¿Se pinta lo que se ve o lo que se sabe?

¿Cómo puede entenderse el arte abstracto?

¿Qué explican las obras de arte? El caso de Las meninas de Velázquez

¿Cuáles son los principales componentes de la producción, la distribución y la recepción de las obras de arte?

¿Cómo funciona el mercado del arte? ¿Qué relación hay entre el valor y el precio de una obra de arte?

BLOQUE 2: Sobre las obras de arte

En este segundo bloque nos centraremos en responder qué es el arte y cuáles han sido las principales interpretaciones que se han formulado a lo largo de la historia, e intentaremos responder a las preguntas siguientes:

¿Cuál es la hipótesis más actual sobre los orígenes del arte?

¿Todas las culturas entienden lo mismo por arte?

¿Qué modelo puede tenerse para analizar una obra en profundidad?

¿Qué es lo que convierte a un objeto en una obra de arte? ¿Dónde reside la artisticidad de una producción?

¿Qué papel tiene el contexto en la producción y la recepción de una obra de arte?

BLOQUE 3: Sobre el artista

Este tercer bloque está centrado en responder a las siguientes preguntas: ¿Qué y quién es un artista? ¿Siempre ha habido artistas? ¿Qué puede entenderse por creatividad?

En este bloque veremos la evolución histórica del concepto y la función del artista, y nos plantearemos preguntas como:

¿Se entiende lo mismo por artista a lo largo de la historia?

¿Cuándo, cómo y por qué aparece la distinción entre artista y artesano?

¿Es posible enseñar arte viendo como ha evolucionado históricamente el aprendizaje de las diferentes modalidades artísticas?

BLOQUE 4: Recepción: espectador y contexto

Finalmente, hablaremos de la recepción de la obra de arte y de cómo ha evolucionado el papel del espectador a lo largo de la historia. Veremos cuál ha sido el papel del espectador a lo largo del tiempo y haremos una comparativa histórica de cómo ha variado la recepción de la obra de arte.