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Asignatura Online de Seminario de historia del arte

Presentación

El Seminario de historia del arte no pretende explicar una historia del arte tradicional y lineal, sino al contrario: en esta asignatura veremos que la historia del arte es un relato no lineal y unívoco. Nos centraremos en dar herramientas para responder a preguntas básicas como «¿Qué es el arte?», «¿Qué es lo que convierte a un objeto en una obra de arte?», «¿Qué y quién es un artista?», «¿Por qué cambian los estilos?», etc.
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Así, a lo largo de los cuatro grandes bloques en los que hemos dividido la asignatura veremos la evolución histórica del concepto y la función del arte y de la producción artística, nos centraremos en la evolución histórica del concepto y de la función del artista y, finalmente, trabajaremos la recepción de la obra de arte y cómo ha evolucionado el papel del espectador a lo largo de la historia.

Se trata de una asignatura que forma parte del grado de Artes y que nos ayudará a reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente en arte, y sobre el papel del arte y del artista a lo largo del tiempo y en culturas diversas.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Seminario de historia del arte

Contenidos

Contenidos

Queremos plantear una visión del arte y de la obra de arte no como un hecho aislado, sino como un elemento integrado en una cultura, y por eso hemos seleccionado una serie de textos que nos ayudarán a obtener una visión global y abierta que sirva al estudiante de clave interpretativa para poder profundizar en cuestiones relativas al arte, la historia del arte, el artista y el espectador.

Así, reflexionaremos, entre otros muchos temas, sobre qué es el arte, quién o qué es un artista, cuál es el papel del espectador, la universalidad o no del arte y el artista, etc. Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaremos esta asignatura a partir de unos módulos y una selección de lecturas, que hemos agrupado en cuatro unidades temáticas amplias:

BLOQUE 1: Sobre el arte

En este primer bloque nos centraremos en plantear las cuestiones básicas que constituyen el mundo del arte, e intentaremos responder a las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué el arte es un concepto tan ambiguo?
  • ¿Cómo podemos posicionarnos ante una obra de arte?
  • ¿Cómo podemos interpretar una obra de arte?
  • ¿De qué manera la técnica constituye un componente vinculado al significado?
  • ¿Se pinta lo que se ve o lo que se sabe?
  • ¿Cómo puede entenderse el arte abstracto?
  • ¿Qué explican las obras de arte? El caso de Las meninas de Velázquez
  • ¿Cuáles son los principales componentes de la producción, la distribución y la recepción de las obras de arte?
  • ¿Cómo funciona el mercado del arte? ¿Qué relación hay entre el valor y el precio de una obra de arte?

BLOQUE 2:

Contenidos


Queremos plantear una visión del arte y de la obra de arte no como un hecho aislado, sino como un elemento integrado en una cultura, y por eso hemos seleccionado una serie de textos que nos ayudarán a obtener una visión global y abierta que sirva al estudiante de clave interpretativa para poder profundizar en cuestiones relativas al arte, la historia del arte, el artista y el espectador.

Así, reflexionaremos, entre otros muchos temas, sobre qué es el arte, quién o qué es un artista, cuál es el papel del espectador, la universalidad o no del arte y el artista, etc. Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaremos esta asignatura a partir de unos módulos y una selección de lecturas, que hemos agrupado en cuatro unidades temáticas amplias:

BLOQUE 1: Sobre el arte

En este primer bloque nos centraremos en plantear las cuestiones básicas que constituyen el mundo del arte, e intentaremos responder a las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué el arte es un concepto tan ambiguo?
  • ¿Cómo podemos posicionarnos ante una obra de arte?
  • ¿Cómo podemos interpretar una obra de arte?
  • ¿De qué manera la técnica constituye un componente vinculado al significado?
  • ¿Se pinta lo que se ve o lo que se sabe?
  • ¿Cómo puede entenderse el arte abstracto?
  • ¿Qué explican las obras de arte? El caso de Las meninas de Velázquez
  • ¿Cuáles son los principales componentes de la producción, la distribución y la recepción de las obras de arte?
  • ¿Cómo funciona el mercado del arte? ¿Qué relación hay entre el valor y el precio de una obra de arte?

BLOQUE 2: Sobre las obras de arte

En este segundo bloque nos centraremos en responder qué es el arte y cuáles han sido las principales interpretaciones que se han formulado a lo largo de la historia, e intentaremos responder a las preguntas siguientes:

  • ¿Cuál es la hipótesis más actual sobre los orígenes del arte?
  • ¿Todas las culturas entienden lo mismo por arte?
  • ¿Qué modelo puede tenerse para analizar una obra en profundidad?
  • ¿Qué es lo que convierte a un objeto en una obra de arte? ¿Dónde reside la artisticidad de una producción?
  • ¿Qué papel tiene el contexto en la producción y la recepción de una obra de arte?

BLOQUE 3: Sobre el artista

Este tercer bloque está centrado en responder a las siguientes preguntas: ¿Qué y quién es un artista? ¿Siempre ha habido artistas? ¿Qué puede entenderse por creatividad?

En este bloque veremos la evolución histórica del concepto y la función del artista, y nos plantearemos preguntas como:

  • ¿Se entiende lo mismo por artista a lo largo de la historia?
  • ¿Cuándo, cómo y por qué aparece la distinción entre artista y artesano?
  • ¿Es posible enseñar arte viendo como ha evolucionado históricamente el aprendizaje de las diferentes modalidades artísticas?

BLOQUE 4: Recepción: espectador y contexto

Finalmente, hablaremos de la recepción de la obra de arte y de cómo ha evolucionado el papel del espectador a lo largo de la historia. Veremos cuál ha sido el papel del espectador a lo largo del tiempo y haremos una comparativa histórica de cómo ha variado la recepción de la obra de arte.

Objetivos y competencias


Objetivos


  • Obtener una visión global de las diferentes etapas de la historia del arte.
  • Establecer las bases conceptuales y profesionales para la comprensión de la práctica artística.
  • Debatir sobre las diferentes narrativas, conceptos y problemáticas de la práctica artística a lo largo de la historia.
  • Conocer los fundamentos, las prácticas y los significados de los diferentes lenguajes artísticos.
  • Aplicar diferentes métodos para el análisis y el comentario crítico de las obras de arte.
  • Analizar la historia del arte desde la perspectiva del artista.

 

Competencias


  • Conocer y desarrollar un marco de referencias históricas, teóricas y críticas, y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la práctica propia.
  • Desarrollar habilidades de investigación: formulación de preguntas pertinentes, investigaciones, análisis y evaluaciones.
  • Dialogar con otras disciplinas, contextos y comunidades no necesariamente artísticos, para llevar a cabo un trabajo interdisciplinario situado.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Seminario de historia del arte

Profesorado

Asignatura de Seminario de historia del arte

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Seminario de historia del arte

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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