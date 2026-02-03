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Assignatura Online de Seminari d'història de l'art

Presentació

El Seminari d'història de l'art no pretén explicar una història de l'art tradicional i lineal, ben al contrari: en aquesta assignatura veurem com la història de l'art és un relat no lineal i unívoc. Ens centrarem a donar eines per a respondre preguntes bàsiques com «Què és l'art?», «Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art?», «Què i qui és un artista?», «Per què canvien els estils?», etc.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Així, al llarg dels quatre grans blocs en els quals hem dividit l'assignatura veurem l'evolució històrica del concepte i la funció de l'art i de la producció artística, ens centrarem en l'evolució històrica del concepte i de la funció de l'artista i, finalment, treballarem la recepció de l'obra d'art i com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història.

Es tracta d'una assignatura que forma part del grau d'Arts i que ens ajudarà a reflexionar sobre la relació entre el passat i el present en art, i sobre el paper de l'art i de l'artista al llarg del temps i en cultures diverses.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

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Assignatura de Seminari d'història de l'art

Continguts

Continguts

Volem plantejar una visió de l'art i de l'obra d'art no com un fet aïllat, sinó com un element integrat en una cultura, i per això hem seleccionat una sèrie de textos que ens ajudaran a obtenir una visió global i oberta que serveixi a l'estudiant de clau interpretativa per a poder aprofundir en qüestions relatives a l'art, la història de l'art, l'artista i l'espectador.

D'aquesta manera, reflexionarem, entre molts altres temes, sobre què és l'art, qui o què és un artista, quin és el paper de l'espectador, la universalitat o no de l'art i l'artista, etc. Per assolir els objectius proposats, treballarem aquesta assignatura a partir d'uns mòduls i una selecció de lectures, que hem agrupat en quatre unitats temàtiques àmplies:

BLOC 1: Sobre l'art

En aquest primer bloc ens centrarem a plantejar les qüestions bàsiques que constitueixen el món de l'art, i mirarem de respondre les qüestions següents:

Continguts


Volem plantejar una visió de l'art i de l'obra d'art no com un fet aïllat, sinó com un element integrat en una cultura, i per això hem seleccionat una sèrie de textos que ens ajudaran a obtenir una visió global i oberta que serveixi a l'estudiant de clau interpretativa per a poder aprofundir en qüestions relatives a l'art, la història de l'art, l'artista i l'espectador.

D'aquesta manera, reflexionarem, entre molts altres temes, sobre què és l'art, qui o què és un artista, quin és el paper de l'espectador, la universalitat o no de l'art i l'artista, etc. Per assolir els objectius proposats, treballarem aquesta assignatura a partir d'uns mòduls i una selecció de lectures, que hem agrupat en quatre unitats temàtiques àmplies:

BLOC 1: Sobre l'art

En aquest primer bloc ens centrarem a plantejar les qüestions bàsiques que constitueixen el món de l'art, i mirarem de respondre les qüestions següents:

  • Per què l'art és un concepte tan ambigu?
  • Com ens podem posicionar davant d'una obra d'art?
  • Com podem interpretar una obra d'art?
  • De quina manera la tècnica constitueix un component vinculat amb el significat?
  • Es pinta el que es veu o el que se sap?
  • Com es pot entendre l'art abstracte?
  • Què expliquen les obres d'art? El cas de Las meninas de Velázquez
  • Quins són els principals components de la producció, la distribució i la recepció de les obres d'art?
  • Com funciona el mercat de l'art? Quina relació hi ha entre el valor i el preu d'una obra d'art?

BLOC 2: Sobre les obres d'art

En aquest segon bloc ens centrarem a respondre què és l'art i quines han estat les principals interpretacions que s'han formulat al llarg de la història, i mirarem de respondre les qüestions següents:

  • Quina és la hipòtesi més actual sobre els orígens de l'art
  • Totes les cultures entenen el mateix per art?
  • Quin model es pot tenir per a analitzar una obra en profunditat?
  • Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art? On rau l'artisticitat d'una producció?
  • Quin paper té el context en la producció i la recepció d'una obra d'art?

BLOC 3: Sobre l'artista

Aquest tercer bloc està centrat a respondre les preguntes següents: Què i qui és un artista? Sempre hi ha hagut artistes? Què es pot entendre per creativitat?

En aquest bloc veurem l'evolució històrica del concepte i la funció de l'artista, i ens plantejarem preguntes com:

  • S'entén el mateix per artista al llarg de la història?
  • Quan, com i per què apareix la distinció entre artista i artesà?
  • És possible ensenyar art veient com ha evolucionat històricament l'aprenentatge de les diferents modalitats artístiques?

BLOC 4: Recepció: espectador i context

Finalment, parlarem de la recepció de l'obra d'art i de com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història. Veurem quin ha estat el paper de l'espectador al llarg del temps i farem una comparativa històrica de com ha variat la recepció de l'obra d'art.

Objectius i competències


Objectius


  • Obtenir una visió global de les diferents etapes de la història de l'art.
  • Establir les bases conceptuals i professionals per a la comprensió de la pràctica artística.
  • Debatre sobre les diferents narratives, conceptes i problemàtiques de la pràctica artística al llarg de la història.
  • Conèixer els fonaments, les pràctiques i els significats dels diferents llenguatges artístics.
  • Aplicar diferents mètodes per a l'anàlisi i el comentari crític de les obres d'art.
  • Analitzar la història de l'art des de la perspectiva de l'artista.

 

Competències


  • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pràctica pròpia.
  • Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, recerques, anàlisis i avaluacions.
  • Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístics, per dur a terme un treball interdisciplinari situat.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Seminari d'història de l'art

Professorat

Assignatura de Seminari d'història de l'art

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Seminari d'història de l'art

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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