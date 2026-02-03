Assignatura de Seminari d'història de l'art

Assignatura Online de Seminari d'història de l'art
Presentació
El Seminari d'història de l'art no pretén explicar una història de l'art tradicional i lineal, ben al contrari: en aquesta assignatura veurem com la història de l'art és un relat no lineal i unívoc. Ens centrarem a donar eines per a respondre preguntes bàsiques com «Què és l'art?», «Què fa que un objecte esdevingui una obra d'art?», «Què i qui és un artista?», «Per què canvien els estils?», etc.
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Així, al llarg dels quatre grans blocs en els quals hem dividit l'assignatura veurem l'evolució històrica del concepte i la funció de l'art i de la producció artística, ens centrarem en l'evolució històrica del concepte i de la funció de l'artista i, finalment, treballarem la recepció de l'obra d'art i com ha evolucionat el paper de l'espectador al llarg de la història.
Es tracta d'una assignatura que forma part del grau d'Arts i que ens ajudarà a reflexionar sobre la relació entre el passat i el present en art, i sobre el paper de l'art i de l'artista al llarg del temps i en cultures diverses.
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