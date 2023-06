Assignatura de Seminari d'història de l'art

Volem plantejar una visió de l'art i de l'obra d'art no com un fet aïllat, sinó com un element integrat en una cultura, i per això hem seleccionat una sèrie de textos que ens ajudaran a obtenir una visió global i oberta que serveixi a l'estudiant de clau interpretativa per a poder aprofundir en qüestions relatives a l'art, la història de l'art, l'artista i l'espectador.

D'aquesta manera, reflexionarem, entre molts altres temes, sobre què és l'art, qui o què és un artista, quin és el paper de l'espectador, la universalitat o no de l'art i l'artista, etc. Per assolir els objectius proposats, treballarem aquesta assignatura a partir d'uns mòduls i una selecció de lectures, que hem agrupat en quatre unitats temàtiques àmplies:

BLOC 1: Sobre l'art

En aquest primer bloc ens centrarem a plantejar les qüestions bàsiques que constitueixen el món de l'art, i mirarem de respondre les qüesti...