Asignatura de Señales y sistemas

Con respecto a los sistemas, el curso se centra en los llamados sistemas lineales e invariantes (LTI). Estos sistemas son importantes en la caracterización de la mayoría de los procesos físcos reales. Estos sistemas pueden ser completamente definidos por su respuesta al impulso y esto en realidad permite calcular la respuesta del sistema a una señal de entrada usando la convolución.

En este contexto, la asignatura introduce al estudiantado en la caracterización de las señales y sistemas que intervienen en un sistema de comunicación en general. Algunos tipos de señales son presentadas en este curso, pero alguna de ellas es estudiada con mayor profundidad como las exponenciales complejas y el impulso unitario debido a su importancia en la caracterización de señales y sistemas.

Los conceptos de señales y sistemas son un problema decisivo en muchas aplicaciones científicas y tecnológicas. La representación de la señal es básica para trabajar con magnitudes reales. Además, los sistemas son fundamentales para implementar aplicaciones reales de procesado de señales.

Los conceptos de señales y sistemas son un problema decisivo en muchas aplicaciones científicas y tecnológicas. La representación de la señal es básica para trabajar con magnitudes reales. Además, los sistemas son fundamentales para implementar aplicaciones reales de procesado de señales.

En este contexto, la asignatura introduce al estudiantado en la caracterización de las señales y sistemas que intervienen en un sistema de comunicación en general. Algunos tipos de señales son presentadas en este curso, pero alguna de ellas es estudiada con mayor profundidad como las exponenciales complejas y el impulso unitario debido a su importancia en la caracterización de señales y sistemas.

Con respecto a los sistemas, el curso se centra en los llamados sistemas lineales e invariantes (LTI). Estos sistemas son importantes en la caracterización de la mayoría de los procesos físcos reales. Estos sistemas pueden ser completamente definidos por su respuesta al impulso y esto en realidad permite calcular la respuesta del sistema a una señal de entrada usando la convolución.

En esta asignatura, el estudiantado trabaja tanto con señales y sistemas analógicos y digitales. Aprende como usar la teoría de señales y sistemas para representar señales del mundo real y como calcular aplicaciones de procesado de señales reales.

Más adelante en el curso, el Análisis de Fourier es introducido. El estudiantado aprende a caracterizar una señal real por medio de la combinación lineal de exponenciales complejas. El análisis en frecuencia es hecho con diferentes tipos de señales, dependiendo de su naturaleza. Por eso, la Serie de Fourier se introduce para analizar las señales periódicas y la Transformada de Fourier para señales aperiódicas aplicándose tanto a señales continuas como discretas.

Finalmente, la teoría del muestreo es introducida para permitir al estudiantado trabajar con la representación discreta de señales de continuas. Algunas herramientas son presentadas para que el alumno sepa como transformar señales y sistemas en ambos dominios (discreto y continuo).