Assignatura de Senyals i sistemes

Els conceptes de senyals i sistemes són un problema decisiu en moltes aplicacions científiques i tecnològiques. La representació del senyal és bàsica per treballar amb magnituds reals. A més, els sistemes són fonamentals per implementar aplicacions reals de processament de senyals.

Els conceptes de senyals i sistemes són un problema decisiu en moltes aplicacions científiques i tecnològiques. La representació del senyal és bàsica per treballar amb magnituds reals. A més, els sistemes són fonamentals per implementar aplicacions reals de processament de senyals.

En aquest context, l'assignatura introdueix a l'estudiantat en la caracterització dels senyals i sistemes que intervenen en un sistema de comunicació en general. Alguns tipus de senyals són presentades en aquest curs, però alguna d'elles és estudiada amb major profunditat com les exponencials complexes i l'impuls unitari a causa de la seva importància en la caracterització de senyals i sistemes.

Pel que fa als sistemes, el curs se centra en els anomenats sistemes lineals i invariants (LTI). Aquests sistemes són importants en la caracterització de la majoria dels processos físics reals. Aquests sistemes poden ser completament definits per la seva resposta a l'impuls i això en realitat permet calcular la resposta del sistema a un senyal d'entrada usant la convolución.

En aquesta assignatura, l'estudiantat treballa tant amb senyals i sistemes analògics i digitals. Apren com usar la teoria de senyals i sistemes per representar senyals del món real i com calcular aplicacions de processament de senyals reals.

Més endavant en el curs, l'Anàlisi de Fourier és introduït. L'estudiantat aprèn a caracteritzar un senyal real per mitjà de la combinació lineal d'exponencials complexes. L'anàlisi en freqüència és fet amb diferents tipus de senyals, depenent de la seva naturalesa. Per això, la Sèrie de Fourier s'introdueix per analitzar els senyals periòdics i la Transformada de Fourier per a senyals aperiòdiques aplicant-se tant a senyals continus com a discretes.

Finalment, la teoria del mostreig és introduïda per permetre a l'estudiantat treballar amb la representació discreta de senyals de contínues. Algunes eines són presentades perquè l'alumne sàpiga com transformar senyals i sistemes en ambdós dominis (discret i continu).