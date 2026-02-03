Asignatura de Sistema constitucional español

Asignatura Online de Sistema constitucional español
Presentación
El objetivo principal de esta asignatura es familiarizarse con el sistema político y constitucional español, es decir, conocer la forma como se organiza el poder público en España a partir del análisis de las previsiones constitucionales.
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Precisamente, la misión de la Constitución española de 1978 consiste en establecer la forma organizativa del Estado y las garantías de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
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