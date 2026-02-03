Assignatura de Sistema constitucional espanyol

Assignatura Online de Sistema constitucional espanyol
Presentació
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és familiaritzar-se amb el sistema polític i constitucional espanyol, és a dir, conèixer la manera com s'organitza el poder públic a Espanya a partir de l'anàlisi de les previsions constitucionals.
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Precisament, la missió de la Constitució espanyola de 1978 consisteix a establir la forma organitzativa de l'Estat i les garanties dels drets i les llibertats dels ciutadans.
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