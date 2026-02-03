Asignatura de Sistemas empotrados

Se profundizará en el conocimiento de los componentes hardware que constituyen estos sistemas, conoceremos sus modelos de programación y las particularidades que condicionan el desarrollo de aplicaciones para sistemas empotrados.

El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante aprenda las técnicas básicas de programación de un sistema empotrado, tenga un conocimiento básico de la arquitectura hardware que los compone y adquiera habilidades para trabajar con este tipo de dispositivos