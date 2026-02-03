Asignatura de Sistemas empotrados

Asignatura Online de Sistemas empotrados
Presentación
Los sistemas empotrados son cada día más presentes en nuestras vidas. Desde los dispositivos de red a los sistemas de control industrial, un amplio abanico de dispositivos constituyen lo que conocemos como Sistema Empotrado. En esta asignatura se quiere dar una visión general de estos sistemas. Partiremos de su definición y nos adentraremos en sus ámbitos de aplicación.
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Se profundizará en el conocimiento de los componentes hardware que constituyen estos sistemas, conoceremos sus modelos de programación y las particularidades que condicionan el desarrollo de aplicaciones para sistemas empotrados.
El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante aprenda las técnicas básicas de programación de un sistema empotrado, tenga un conocimiento básico de la arquitectura hardware que los compone y adquiera habilidades para trabajar con este tipo de dispositivos
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