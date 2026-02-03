Assignatura de Sistemes encastats

Assignatura Online de Sistemes encastats
Presentació
Els sistemes encastats són cada dia més presents en les nostres vides. Des dels dispositius de xarxa als sistemes de control industrial, un ampli ventall de dispositius constitueixen el que coneixem com a Sistema Encastat. En aquesta assignatura es vol donar una visió general d'aquests sistemes. Partirem de la seva definició i ens endinsarem en els seus àmbits d'aplicació.
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S'aprofundirà en el coneixement dels components hardware que constitueixen aquests sistemes, coneixerem els seus models de programació i les particularitats que condicionen el desenvolupament d'aplicacions per a sistemes encastats.
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant aprengui les tècniques bàsiques de programació d'un sistema encastat, tingui un coneixement bàsic de l'arquitectura hardware que els composa i adquireixi habilitats per a treballar amb aquesta mena de dispositius.
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