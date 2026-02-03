Asignatura Online de Sistemas operativos
Presentación
La asignatura de Sistemas Operativos, es la primera de un bloque de tres asignaturas (Ampliación de sistemas operativos y Administración de redes y sistemas operativos). En esta primera asignatura se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: una parte teórica donde se presentan posibles soluciones que puede dar un sistema operativo a los diversos problemas planteados en la gestión de procesos, ficheros, memoria y comunicación; y una segunda parte, donde se presentará lo que es un Sistema Operativo (SO) desde la óptica de los usuarios de un sistema informático.
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Esta visión cubre aspectos que van desde el usuario no especializado de un sistema informático, hasta el técnico encargado de la administración del sistema, pasando por el desarrollador de aplicaciones. Esta visión se centra, desde la óptica de su utilización, en el conocimiento de los principales servicios del sistema, y de sus herramientas asociadas. Para conseguir estos objetivos se combinarán las clases de teoría con clases prácticas basadas en un sistema de la familia UNIX.
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