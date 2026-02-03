Assignatura de Sistemes operatius

Assignatura Online de Sistemes operatius
Presentació
En aquesta assignatura es poden distingir dues parts ben diferenciades: una part teòrica, en què es presenten possibles solucions que un sistema operatiu pot donar a diversos problemes plantejats en la gestió de processos, fitxers, memòria i comunicació; i una segona part, en què s'explica què és un sistema operatiu des de l'òptica de l'usuari.
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Aquesta visió abraça aspectes que van des de l'usuari no especialitzat d'un sistema informàtic, fins al tècnic encarregat de l'administració del sistema, passant pel desenvolupador d'aplicacions, i se centra en el coneixement dels principals serveis del sistema i les eines associades. Per a aconseguir aquests objectius, es combinen les classes de teoria amb classes pràctiques basades en un sistema operatiu de la família UNIX.
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