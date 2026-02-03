Asignatura de Sistemas y procesos de la publicidad

Asignatura Online de Sistemas y procesos de la publicidad
Presentación
La asignatura es una aproximación a la industria de la publicidad, una industria moderna que, aunque a menudo es calificada de banal, incómoda y superficial, mueve miles de millones de euros en todo el mundo.
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Con el material didáctico adquiriréis una visión global de cómo funciona la industria de la publicidad y, sobre todo, de qué procesos, sistemas y sujetos intervienen: anunciante, agencia de publicidad, centrales de medios, medios publicitarios convencionales y no convencionales, consumidor, investigación, etc. También conoceréis los diferentes perfiles profesionales de esta industria. A grandes rasgos, lo que pretende esta asignatura es que os acerquéis a un sector que vive en un cambio constante. Y para entenderlo es importante que conozcáis sus inicios y su evolución hasta llegar a su coyuntura actual.
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